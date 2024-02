Live Action Naruto Digarap Destin Daniel Cretton, Simak Profil Sutradara Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Adam Fogelson, ketua Lionsgate Motion Picture Group mempercayakan sutradara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Destin Daniel Cretton untuk menggarap film live action Naruto. Pernyataan itu diumumkan pada Jumat, 23 Februari 2024. Naruto manga karya Masashi Kishimoto.

“Manga klasik ini disukai oleh jutaan penggemar di seluruh dunia. Destin telah menyampaikan visi untuk film ini. Kami meyakini akan menggairahkan basis penggemar besar yang sudah ada serta mereka yang baru mengenalnya,” kata Adam setelah nyaris sepuluh tahun sejak rencana proyek live action Naruto diumumkan.

Mengenal Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton lahir di Haiku, Hawaii, pada 23 November 1978. Cretton dikenal dalam industri perfilman dengan karya-karya tentang kehidupan sosial dan kompleksitas hubungan manusiawi. Dari usia muda, ia sudah terpikat dengan kekuatan cerita dalam film dan teater. Ketertarikan awal ini membawanya menempuh pendidikan bidang film di Azusa Pacific University.

Dikutip dari All American Speakers, pada 2009, Cretton memproduksi film pendek Short Term 12, yang diadaptasi dari pengalaman kerjanya di fasilitas perawatan remaja. Film pendek imembuat dia mendapat perhatian dari industri film dan memperluas cakupan karyanya.

Setelah kesuksesan Short Term 12, Cretton melanjutkan untuk membuat versi panjangnya. Pada 2013, film ini dirilis dengan judul yang sama. Film ini mendapat sambutan baik dari kritikus dan penonton. Keunggulan dia membuat narasi yang kompleks dan karakter yang kuat.

Setelah kesuksesan Short Term 12, Cretton terus mengukir namanya dalam industri perfilman dengan karya-karya yang beragam. Salah satu proyeknya The Glass Castle (2017), adaptasi dari memoar yang ditulis oleh Jeannette Walls. Film ini menampilkan para bintang Brie Larson, Woody Harrelson, dan Naomi Watts.

Karyanya film Marvel Cinematic Universe (MCU) berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Cretton menggabungkan aks dengan narasi yang mendalam tentang identitas dan keluarga.

Dalam Short Term 12, misalnya, dia membawa cerita tentang remaja yang terpinggirkan ke dalam sorotan, mengangkat isu-isu seperti trauma, percaya diri, dan harapan. Dalam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dia tidak hanya menyajikan aksi yang memukau, tetapi membuat kedalaman karakter dan kompleksitas.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI

