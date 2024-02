Artis Indonesia dalam Perayaan Cap Go Meh 2024, Chef Arnold hingga Chelsea Olivia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jajaran selebritas Indonesia yang meramaikan perayaan Cap Go Meh 2024 jadi sorotan. Ya, usai perayaan Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh merupakan perhelatan yang ditunggu-tunggu karena jadi penutup sekaligus puncak dalam rangkaian acara Imlek. Cap Go Meh berlangsung pada hari ke-15 tahun baru Imlek dari kalender Cina. Tahun ini, perayaan tersebut berlangsung pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Lantas, siapa saja para artis Tanah Air yang merayakan semarak Cap Go Meh 2024 di tahun Naga Kayu? Berikut daftar selebritas Indonesia keturunan Tiongkok maupun yang ikut merayakan Cap Go Meh 2024 selengkapnya.

Baca Juga: 5 Hal yang Harus Ada dalam Perayaan Cap Go Meh 2024

1. Chef Arnold Poernomo

Chef satu ini merayakan Cap Go Meh di Pura Mangkunegaran, Surokarta. Arnold Poernomo membagikan potretnya bersama sang istri, Tiffany Soetanto dan kebersamaan mereka saat menghadiri Royal Golden Dinner Cap Go Meh 2024. Chef Arnold tampil rapi dibalut setelan adat Jawa Tenganh berupa beskap merah dengan dalaman kemeja putih dan kain batik berwarna cokelat.

Tampil kompak, istri Chef Arnold terlihat memukau dengan kain jarik batik klasik yang sama. Penampilan Tiffany mengenakan kebaya kutubaru bludru berwarna merah gelap dengan bordir emas, bros, dan sepatu heels merah memberikan kesan anggun.

Acara yang bertajuk Mangkunegaran Makan-Makan itu juga menghadirkan pesta kembang api yang meriah. Chef Arnold bersama istrinya juga berfoto bareng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkoenagoro X atau yang kerap disapa Bhre Sudjiwo, raja muda yang menggantikan KPGAA Mangkoenagoro IX.

Chef Arnold merayakan Cap Go Meh di Pura Mangkunegaran, Solo. Instagram

2. Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie

Tahun ini, pasangan selebritas dari kalangan aktor Tanah Air ini merayakan Cap Go Meh dengan jamuan makan-makan bersama keluarga. "Happy Cap Go Meh. Happy together," tulis Chelsea Olivia dalam unggahan di Instagram Story-nya yang menunjukkan momen kebersamaan mereka saat makan keluarga bersama.

Pasangan yang sama-sama memiliki darah keturunan Tionghoa ini memang kerap membagikan momen kompak saat merayakan berbagai acara. Termasuk Imlek dan rangkaian perayaan penting lainnya dalam budaya Tionghoa. Sebelumnya, Glenn dan Chelsea bersama kedua anaknya juga merayakan Cap Go Meh dengan jamuan makan siang di salah satu restoran Cina yang berada di wilayah Jakarta Barat.

3. Morgan Oey

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Aktor Morgan Oey tak ketinggalan membagikan momennya dalam merayakan Cap Go Meh. Melalui unggahan terbaru di Instagram, Morgan terlihat berada di Medan sambil menikmati festival lampion. "Cap Go Meh," tulis @morganoey di Instagram pada Sabtu, 24 Februari 2024. Diketahui, Morgan sedang berada di Deli, Medan untuk menghadiri acara peluncuran store merek ponsel.

4. Dion Wiyoko

Pemeran film Cek Toko Sebelah keturunan Tionghoa ini sedang berlibur dalam perayaan Cap Go Meh 2024. Bersama istri dan anak perempuannya yang baru berusia 2 tahun, Dion Wiyoko mengajak keluarga kecilnya liburan di Hokkaido, Jepang. Sebelumnya mereka menghabiskan waktu bersama di Tokyo.

5. Gista Putri

Gista Putri dan Yanti Airlangga merayakan Cap Go Meh. Instagram

Artis Gista Putri ikut merayakan momen Cap Go Meh 2024. Meski aktris cantik pemeran serial The East ini tak memiliki keturunan Tionghoa, istri Wishnutama itu tampil anggun dan menawan dibalut kebaya lawas yang sudah berumur puluhan tahun untuk perayaan Cap Go Meh yang digelar oleh WBI Foundation (Warisan Budaya Indonesia).

Gista mengenakan kebaya putih lengan panjang kerah cina yang dipadukan dengan kain batik berwarna merah dan emas. "Berkebaya Vintage Peranakan yang umurnya puluhan tahun untuk perayaan Cap Go Meh @wbi.foundation Terima kasih mas @chandrapitok untuk kebaya cantiknya," tulis @gistaputri kemarin.

Gista tak sendiri mengikuti acara itu. Pada slide berikutnya ia berfoto bersama Yanti Airlangga, istri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengenakan gaun cheongsam.

Pilihan Editor: Tahun Baru Imlek, Baekhyun, Xiumin, dan Chen EXO Dedikasikan untuk Penggemar