Tahun Baru Imlek, Baekhyun, Xiumin, dan Chen EXO Dedikasikan untuk Penggemar

TEMPO.CO, Jakarta - Baekhyun, Xiumin dan Chen EXO memberikan ucapan Tahun Baru Imlek melalui laman Youtube masing-masing. Selain itu, ketiganya juga mengungkapkan rencana kegiatan di tahun 2024.

Baekhyun, Xiumin, dan Chen EXO sebelumnya mengumumkan langkah berani dengan meluncurkan agensi sendiri yaitu INB100. Agensi ini akan mengurus kegiatan solo mereka. Sedangkan kegiatan sebagai grup EXO tetap berada di bawah naungan SM Entertainment.

Baekhyun gelar konser solo

Baekhyun, Xiumin, dan Chen merilis video ucapan Tahun Baru Imlek 2024 melalui laman YouTube masing-masing pada tanggal, Jumat 9 Februari 2024. Pertama, Baekhyun mengungkapkan akan bersenang-senang dengan keluarganya saat Tahun Baru. DIa juga mengatakan akan banyak menyapa penggemarnya.

“Menurutku 2024 akan menjadi tahun yang kita habiskan bersama dengan penggemar. Inilah saatnya bagiku untuk membalas cintamu sebesar waktu yang kita habiskan bersama selama ini,” janjinya.

Baekhyun baru saja menggelar fan meeting Sweet Party di Seoul, Gwangju, dan Busan selama tiga minggu terakhir. Setelah itu dia akan tur Asia yang bertajuk Lonsdaleite di 13 ktoa di Asia. Tur dimulai di KSPO Dome, Seoul, pada 116-17 Maret 2024, lalu Singapura, Ho Chi Minh, Manila, Chiba, Fukuoka, Taipei, Kobe, Sendai, Jakarta, Hong Kong, dan Bangkok.

Xiumin akan main drama baru

Xiumin berharap penggemanya menerima energi naga biru Tahun Baru Imlek dan menjalani hari yang hidup dan bahagia. Dia juga mengungkapkan rencana aktivitasnya.

"Saya berencana menjadikan tahun 2024, tahun Gapjin, sebagai tahun yang berharga bagi saya juga. Aku akan bekerja keras untuk sering bertemu penggemarku. Tolong nantikan tahun ini juga,” katanya.

Di tahun 2024 ini Xiumin membintangi drama baru berjudul Restaurant Heo's. Berdasarkan web novel dengan judul yang sama, drama ini mengikuti kisah seorang jenius dari era Joseon, Heo Gyun. Dia melakukan perjalanan ke masa kini dan secara tidak sengaja mendirikan sebuah restoran.

Xiumin berperan sebagai Heo Gyun. Dia akan beradu akting dengan EXY WJSN, Lee Se On dan Lee Soo Min

Chen EXO ingin lebih banyak menyapa penggemar

Seperti kedua rekannya, Chen EXO juga mengharapkan tahun baru ini lebih banyak bertemu dengan penggemarnya. “Saya akan bekerja lebih keras dan menunjukkan kepada Anda berbagai penampilan. “Saya berharap bisa mengisi tahun 2024 dengan Anda semua,” ujarnya.

Beberapa rencana aktivitas Chen di tahun 2014, di antaranya merilis lagu untuk OST Doctor Slump. Lagu berjudul How To Love Me akan dirilis pada Sabtu, 10 Februari 2024. Selain itu, dia akan tampil di program Lee Hyori's Red Carpet, yang akan ditayangkan pada 9 Februari 2024 di KBS 2.

