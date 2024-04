Kalah TKO Tanding Tinju dari Codeblu, Chef Arnold Minta Maaf

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chef Arnold kalah technical knockout atau TKO di ronde ketiga dari Codeblu dalam pertandingan tinju Celebrity Fight dalam program HSS Series di Indonesia Arena, Ahad malam, 21 April 2024. Ronde tiga baru dimulai, Codeblu, pereview makanan yang terkenal dengan kalimat, "Ara-ara" dan "Kek mana ini" sudah merangsek memberikan hook beruntun dan menyudutkan juri Masterchef Indonesia itu hingga terjatuh tanpa sempat membalas.

Permintaan Maaf Chef Arnold

Chef Arnold langsung black out dan tidak segera bangkit kala wasit datang dan menghitungnya. Kalah tanding tinju dari Codeblu membuat pria bernama panjang Arnold Poernomo itu langsung mencuitkan permintaan maafnya, lantaran gagal memenuhi harapan penggemarnya dan orang-orang yang terusik dengan review Codeblu. "Sorry guys. Congrats Codeblu," tulisnya.

Ia masih bisa membalas cuitan netizen yang mengunggah foto setengah meledak dirinya yang terkapar di atas ring. Fotonya disandingkan dengan gambar kartun SpongeBob yang terbaring di atas tanah. "Ngantuk bos," tulis Chef Arnold.

Suami Tiffany Soetanto itu kemudian menuliskan terima kasih kepada pendukungnya. Ia secara sportif mengakui kekalahannya melawan food vlogger itu. "Thank you semuanya. Rendah hati karena kekalahanku dan selalu terus berjalan. Congrats untuk kemenangan Codeblu dan juga babynya sehat sampai lahiran," cuitnya menyelamati Codeblu yang tengah bersiap menjadi bapak itu.

Selamat untuk Codeblu

Chef Arnold juga memberikan selamat pada unggahan Codeblu di Instagram menjelang pertandingan. "Congrats good fight. Proud of you and congrats for the baby, stay safe," tulisnya.

Pertandingan ini digelar memenuhi tantangan Chef Arnold kepada Codeblue. Ia meradang mengetahui pernyataan Codeblu sebelumnya yang menuduhnya rasis. "Masalah principal, saya bela Indo dia bela Cindo. NKRI HARGA MATI, pemecah belah kesatuan kita babat habis dari bumi Indonesia, ga bisa dibiarin lah, kita sikat aja ini orang," tulis Codeblu menjawab pertanyaan penggemarnya.

Pernyataan Codeblu di Instagram itu difotonya lalu diunggah di Twitter pada 7 April 2024. "Saya ga pernah direview, kalaupun direview jujur jelek bagus silakan, tapi jangan pernah menuduh dan membuat opini tentang saya yang tidak benar cuma untuk ketenaran dia dan tidak dipertanggungjawabkan," tulis Chef Arnold.

Codeblu Minta Maaf kepada yang Tersakiti

Codeblu sendiri usai kemenangan meminta maaf kepada semua yang merasa tersakiti olehnya. "I fight for my baby! Saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Terutama orang yang saya sakiti dan tidak suka dengan saya," ucap pria yang pernah berseteru dengan Farida Nurhan, food vlogger itu.

Ia sendiri kemudian menanggapi pernyataan selamat dari Chef Arnold di Twitter. "Thank you chef! Lets be humble," tulisnya di atas foto tangkap layar yang diunggahnya di Instagram Storynya.

