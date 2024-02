8 Daftar Konser Boyband Kpop di Indonesia 2024, Xdinary Heroes Hingga Treasure

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang tahun 2024, sejumlah grup musik pria atau boyband asal Korea Selatan dijadwalkan akan menggelar konser di Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan telah mengumumkan tanggal dan lokasi konser untuk menyapa para penggemarnya.

Seperti diketahui, setiap gelaran konser dari para idola Kpop di Indonesia pasti selalu dipadati penggemar. Pasalnya, konser ini adalah momen yang jarang bisa dinikmati oleh penggemar musik Korea di Tanah Air.

Lantas, apa saja konser boyband Kpop di Indonesia 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Daftar Konser Boyband Kpop

1. Wave to Earth (29 Februari)

Konser boyband Kpop di Indonesia yang terdekat akan digelar oleh Wave to Earth. Band indie asal Korea Selatan ini akan menyapa penggemarnya dalam rangkaian tur dunia The First Era Concert di Summarecon Mall Serpong pada 29 Februari 2024.

Tiket konser Wave to Earth tersedia di Tokopedia TiketEvent dan dijual mulai dari Rp658 ribu untuk tiket kategori CAT 2. Sedangkan, tiket CAT 1 dijual Rp858 ribu dan Rp2,388 juta untuk kategori VIP Package.

2. Xdinary Heroes (2 Maret)

Konser boyband Kpop di Indonesia yang selanjutnya datang dari grup musik Xdinary Heroes. Band rock besutan JYP Entertainment ini akan menggelar konser tunggal pertamanya di Indonesia pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Konser yang bertajuk ‘Break the Brake World Tour’ itu akan dihelat di The Kasablanka Hall, Jakarta. Dipromotori oleh Mecimapro, tiket konser Xdinary Heroes telah dijual dengan harga mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp2,8 juta dengan berbagai kategori tiket dan benefit yang berbeda.

3. F.T. ISLAND (16 Maret)

Band bentukan FNC Entertainment, F.T. ISLAND akan menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser yang bertajuk HEY DAY F.T ISLAND Live in Jakarta.

Konser dari band yang beranggotakan Choi Minhwan, Lee Jaejin, dan Lee Hongki itu akan digelar pada 15 Maret 2024 di The Kasablanka Hall.

Adapun harga tiketnya dijual mulai dari Rp1,35 juta hingga Rp2,65 juta sesuai kategori tiketnya.

4. TVXQ (20 April)

Bagi penggemar Kpop sejak generasi kedua, pasti sudah tidak asing dengan boygrup besutan SM Entertainment ini. TVXQ akan kembali menyapa penggemarnya dalam gelaran tur Asia ‘2024 TVXQ Asia Tour [20&21]’. Konser ini akan digelar di ICE BSD, Tangerang pada 20 April 2024.

Meski hari pelaksanaan konser sudah dekat, namun belum ada informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan konser dari Mecimapro selaku promotor acara, seperti seat plan, harga tiket, dan tanggal pemesanan tiket.

5. Festival Saranghaeyo Indonesia 2024 (4 Mei)

Festival Saranghaeyo Indonesia akan kembali digelar di Jakarta pada 4 Mei 2024 mendatang. Kali ini, sejumlah musisi ternama Korea diperkirakan akan menjadi pengisi utama pada festival musik Kpop tahunan dari Mecimapro ini.

Adapun beberapa pengisi acaranya adalah Day6, Young K, BOY STORY, Chen EXO, Xiumin EXO, dan dua artis lain yang masih belum diumumkan secara resmi.

Adapun festival ini akan digelar di Beach City International Stadium dengan harga tiket mulai dari Rp1,2 juta hingga Rp2,9 juta dengan berbagai kategori tiket.

6. NCT Dream (18 Mei)

Konser boyband Kpop di Indonesia yang selanjutnya adalah The Dream Show 3 dari NCT Dream.

Grup yang digawangi oleh Mark, Haechan, Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle, dan Jisung ini akan menyapa penggemarnya di Tanah Air pada 18 Mei 2024.

Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan konser, seperti seat plan, harga tiket, dan tanggal pemesanan tiket.

7. Treasure (29-30 Juni)

Sukses dengan konser pertamanya pada 2023, Treasure akan mengunjungi Indonesia pada 29-30 Juni 2024.

Konser bertajuk 2024 Treasure Relay Tour Reboot ini akan digelar selama dua hari di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta.

Dipromotori oleh Mecimapro, belum ada informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan konser, seperti seat plan, harga tiket, dan tanggal pemesanan tiket.

8. Super Junior (September)

Super Junior menjadi boyband Korea selanjutnya yang akan menggelar konser di Indonesia. Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut tentang konser dari grup asuhan SM Entertainment ini.

Tetapi, berdasarkan informasi yang beredar, konser Super Junior ini akan bertajuk Super Show Spin-Off: Halftime.

RADEN PUTRI

