Grup K-Pop dan Band Korea yang Debut pada November 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pada November 2023 ada beberapa grup K-pop yang debut albumnya. Berikut deretan grup K-Pop yang debut pada November.

1. Catch The Young

Catch The Young grup musik atau band beranggota lima orang di bawah naungan Evermore Entertainment. Mereka memulai debutnya pada 1 November 2023 dengan mini album pertama Catch The Young: Fragments of Youth.

Mulanya grup ini dikenal dengan nama Evermore The Young. Ini pertama kali diumumkan di halaman Instagram mereka pada 11 Juni 2021. Anggota grup ini mulanya Sani, Kihoon, Seojung, Namhyun, Euijean. Namun Euijean memutuskan hengkang dari grup sebelum debut.

2. Eite

Grup K-Pop eite. Foto: K-Pop Singer

Dikutip dari Fandom, Eite girl group beranggota tujuh orang di bawah naungan EVA Entertainment. Mereka memulai debutnya dengan album single Independent Woman pada 2 November 2023. Pada 30 September 2023, EVA Entertainment telah mengisyaratkan adanya artis baru melalui posting di Instagram.

Agensi mulai memperkenalkan masing-masing anggota grup, pada 1 Oktober. Anggota pertama grup ini Yujin diperkenalkan. Yuisa diperkenalkan pada 2 Oktober. Sia pada 3 Oktober, Chaehyun pada 4 Oktober, Rena pada 5 Oktober, Ari pada 6 Oktober, dan Reo pada 7 Oktober. Pada 9 Oktober, jadwal dirilis untuk album debut Independent Woman.

3. WHIB

Grup K-Pop WHIB. X/WHIB

Dikutip dari Soompi, WHIB merupakan boyband baru naungan C-JeS Studio. Pada 11 Oktober 2023, WHIB memperkenalkan anggotanya, yaitu Jayder, Haseung, Jinbeom, UGeon, Leejeong, Jaeha, Inhong, dan Wonjun melalui poster di media sosial mereka. Agensi mengumumkan akan memulai debut pada 8 November 2023.

Adapun di antara para anggota ini, Leejeong dan Jaeha telah tampil di publik sebagai model untuk merek minuman berkarbonasi. Jayder dan Jaeha juga pernah tampil di variety show web Yoo Jae Suk, PLAYou Level Up.

