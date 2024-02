Asal-usul Acara Hanteo Music Awards

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hanteo Music Awards yang ke-31 telah diselenggarakan di Dongdaemun Design Plaza, Seoul, Korea Selatan, pada 17 Februari dan 18 Februari. Hanteo Music Awards bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para artis dan karya musik selama periode Januari hingga Desember 2023. Ini berfokus utama pencapaian dalam Hanteo Chart oleh para idola K-Pop.

Dibawakan oleh Max Changmin dari TVXQ, acara berlangsung selama dua hari. NCT Dream mendapat penghargaan tertinggi atau yang biasa disebut dengan Daesang. Idola lain yang juga mendapat penghargaan, yakni Seventeen meraih Best Album, Stray Kids mendapat Best Performance, IVE meraih Best Song.

Apa Itu Hanteo Music Awards?

Dikutip dari situs web Daebak, Hanteo sistem chart musik Korea Selatan yang menghitung semua penjualan album K-Pop. Hanteo memiliki akses ke jaringan pengecer (keluarga Hanteo) dan menganalisis data, yang dapat dilihat di situs web Hanteo.

Penikmat K-Pop bisa mendukung idola mereka dalam ajang penghargaan Hanteo dengan mengunjungi toko K-Pop terdekat dan mengecek album yang dibeli berasal dari grup Hanteo. Penjualan album tersebut akan dilaporkan ke song chart Hanteo secara otomatis.

Hanteo Global perusahaan data musik Korea yang sudah berdiri sejak tahun 1998. Dikutip dari situs web hanteoglobal.com, pada 2000-an perusahaan tersebut sudah mendata lebih dari 90 persen toko album Korea dan internasional yang dihitung dan diumumkan secara mingguan melalui situs web mereka.

Pada 2017, perusahaan tersebut membuka layanan Hanteo Chart 2.0 dan menyelenggarakan konferensi Hanteo Chart 2.0 untuk Pengembangan Industri Musik tahun 2010-an. Pada Februari dan Maret 2018, perusahaan tersebut menandatangani kontrak kerja sama dengan Korea Record Industry Association dan eBay Korea. Pada Maret 2019 dengan Billboard Korea.

Pada 17 Juni 2020, Hanteo Global menerima penghargaan dalam 14th Saltlux Artificial Intellegence Startup Contest Hectocorn Award, dan Juni 7 Juli 2020 memulai penerbitan sertifikat jumlah penjualan Chodong (Hanteo Charts). Pada 8 Desember di tahun yang sama, Hanteo Global memulai ajang voting untuk Soul Music Awards Whosfandom Award, dan menerima penghargaan Million Dollar Export Tower.

Hanteo Global menyelenggarakan ajang penghargaan Hanteo Music Awards pertama kali secara online pada masa pandemi Covid-19. Pada ulang tahun yang ke-30, Hanteo Global mengadakan acara penghargaan tersebut secara tatap muka.

Para pemenang dipilih berdasarkan berbagai kriteria, seperti album fisik, musik digital, sosial, media, Otentikasi Global, Portal, dan penggemar. Itu yang memberikan dampak besar terhadap industri musik sepanjang tahun.

SUKMA KANTHI NURANI | INTAN SETIAWANTY

