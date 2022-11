Joyland Festival Bali Digelar Maret 2023, Phoenix Dipastikan Bakal Tampil

TEMPO.CO, Jakarta - Joyland Festival Bali akan kembali digelar selama tiga hari pada 17, 18, 19 Maret 2023. Plainsong Live selaku penyelenggara telah mengumumkan nama musisi yang dipastikan akan hadir tahun depan.

Phoenix, grup band kuartet asal Prancis yang dikenal dengan genre indie pop, synth-pop, pop rock, dan new wave adalah musisi pertama yang dipinang untuk tampil. Mereka sedang menjalani tur konser untuk Alpha Zulu album ketujuh mereka yang baru saja dirilis di bulan November lalu.

Edisi perdana Joyland Festival Bali diadakan pada Maret 2022. Pada saat itu Joyland Festival Bali menjadi festival musik pertama di Indonesia yang diadakan dengan skala besar saat masa pandemi. Joyland Festival Bali menarik 15.000 pengunjung dan menampilkan 65 musisi lokal dari seluruh bagian Indonesia; serta dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri lainnya sebagai tanda dukungan penyelenggaraan pertunjukan musik di Indonesia di masa pandemi.

Ciri khas Joyland Festival akan tetap hadir, yaitu suasana khas rumput hijau, dekorasi artistik yang ceria dan sustainable, water station refill, program-program yang terkurasi dan beragam seperti pertunjukan musik lintas genre oleh musisi-musisi headliner dan emerging, pemutaran film outdoor, lokakarya kreatif, program hiburan keluarga, stand up comedy, dan pasar produk lokal.

"Plainsong Live selaku promotor festival akan tetap memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pengunjung supaya bisa dinikmati oleh banyak pengunjung," demikian keterangan resmi Plainsong Live.

Daftar kolaborator, pengisi acara, dan penampil akan diperbarui secara berkala. Tiket Joyland Festival sudah bisa dipesan mulai pada Senin, 21 November 2022 mulai dari Rp 318 ribu di www.joylandfest.com secara terbatas.

Sebelumnya, Joyland Festival digelar di Jakarta pada 4-6 November 2022 di Stadion Softball Gelora Bung Karno. Sejumlah musisi yang tampil antara lain, Moonchild, The Adams, Mild High Club, Cornelius, PREP, Secret Number, Efek Rumah Kaca, Tulus, Isyana Sarasvati, dan White Shoes and The Couples Company (WSATTC). Selain penampilan musik, ada rangkaian acara lain seperti pemutaran film, komedi, serta sejumlah lokakarya.

