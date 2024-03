Perdana Tampil di Bali, Kings of Convenience Berinteraksi Hangat dengan Penonton Joyland Festival Bali 2024

Iklan

TEMPO.CO, Nusa Dua - Grup musik akustik asal Norwegia, Kings of Convenience sukses membius penonton di Joyland Festival Bali 2024. Grup yang beranggotakan Erlend Oye dan Eirik Glambek Boe itu tampil untuk pertama kalinya di Bali. Sebelumnya, mereka telah menggelar konser tunggal di Jakarta pada 9 Maret 2023 lalu.

Kings of Convenience jadi penampil utama di hari kedua penyelenggaraan festival yang berlangsung di Peninsula Island, Nusa Dua Bali, pada Sabtu, 2 Maret 2024. “Hello hello, sekali lagi, King of Convenience. Aku Erlend dan Eirik, dan kami sudah menunggu momen ini cukup lama," kata Erlend menyapa penggemar di panggung Joyland Stage sebelum tampil.

Duo folk ini kemudian membuka penampilan mereka lewat lagu Comb My Hair. Penonton ikut terhanyut mendengarkan petikan gitar Erlend dan Eirik di lagu tersebut.

Setelah itu, mereka menghibur penonton dengan lagu-lagu populer lainnya. Sebut saja 'Rocky Trail', 'Cayman Island', 'Angel', 'Love Is A Lonely Thing', 'Mrs. Cold', 'Misread', 'Fever', 'Boat Behind', 'I Don’t Know What I Can Save You From', 'Rule My World', 'I’d rather Dance', hingga 'Know How'.

Penampilan grup musik asal Norwegia, Kings of Convenience di hari kedua Joyland Festival Bali 2024, Peninsula Island, Nusa Dua, Bali pada Sabtu, 2 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty.

Interaksi Hangat Kings of Convenience dengan Penonton

Pada penampilan perdana mereka di Pulau Dewata, Kings of Convenience menghadirkan serangkaian interaksi yang memberikan kesan hangat ke penonton. “Ini panas sekali. Semua orang berkeringat. Bagiku, ini merupakan salah satu konser terpanas yang pernah kualami. Hal ini enggak masalah buatku. Setelah melihat Eirik, tentunya dia berkali-kali lipat lebih hot!” ujar Erland menggoda rekannya sambil bercanda dengan penonton.

"Apakah kalian tinggal di Bali? Wow kalian orang-orang yang beruntung,” ujar Erland melanjutkan interaksinya dengan penonton. Menurut grup ini, para penggemar dari Indonesia paling menyukai lagu berjudul 'Cayman Island' karena banyaknya fans Tanah Air yang meng-cover lagu tersebut.

Kings of Convenience juga menyinggung soal lagu 'Love Is A Lonely Thing' yang menurut mereka mirip dengan lagu 'Bersandar' karya White Shoes and The Couples Company. “Terima kasih telah menjadi inspirasi kami, band asal Indonesia, White Shoes and The Couples Company,” kata Erland.

