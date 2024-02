Lokasi Konser Ed Sheeran + - = x Tour 2024 di Jakarta, Pindah dari GBK ke JIS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor dari Ed Sheeran + - = ÷ x (dibaca: Mathematics) Tour 2024 di Jakarta AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm, mengumumkan perpindahan tempat konser dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) ke Jakarta International Stadium (JIS). Konser itu dijadwalkan pada 2 Maret 2024.

Keputusan ini telah melalui pertimbangan matang dari semua pihak yang terlibat, dengan prioritas utama untuk mendukung pertandingan sepak bola Tim Nasional Indonesia vs Vietnam yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Maret 2024 di GBK. Keputusan ini pun diharapkan bisa memastikan para penggemar mendapatkan pengalaman konser terbaik, termasuk sensasi panggung 360 derajat ikonik, yang merupakan standar global untuk Ed Sheeran: + - = ÷ x Tour 2024.

Co-Founder and Chief Operating Officer of PK Entertainment Harry Sudarma mengatakan timnya menyadari pentingnya pertandingan sepak bola Timnas Indonesia, apalagi ketika Indonesia menjadi tuan rumah. "Dukungan kami sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memajukan olahraga nasional. Kami juga yakin JIS sebagai stadion sepak bola bertaraf internasional yang terbesar di Indonesia, juga mampu memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar Ed Sheeran. Tim kami saat ini bekerja bersama dengan JIS secara intensif untuk memastikan pengalaman konser yang lancar dan menyenangkan bagi seluruh penggemar di Jakarta,” kata Harry Sudarma, Co-Founder and Chief Operating Officer of PK Entertainment dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 16 Februari 2024.

Proses pengkinian dan alokasi kursi saat ini sedang berlangsung. Proses ini ditargetkan selesai selambat-lambatnya pada 25 Februari 2024. Seluruh tiket yang dibeli untuk konser di GBK masih berlaku untuk konser di JIS. Email akan dikirimkan kepada seluruh pemegang tiket yang memuat informasi lebih lanjut mengenai tata cara akses e-tiket, dengan nomor kursi yang sudah terbarui.

Pihak promotor terus berkoordinasi dengan JIS dan beberapa mitra untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan konser. Seperti menyediakan tempat parkir tambahan, shuttle bus di beberapa titik penjemputan dan pengantaran, serta layanan ojek/ride-hailing. Informasi lebih lengkap mengenai tips dan panduan akses menuju JIS akan segera diumumkan melalui email dan postingan media sosial promotor lokal (@pkentertainment.id dan @soundrhythm).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rakhmadi A. Kusumo, Direktur Utama GBK mengatakan timnya telah melakukan komunikasi intensif dengan penyelenggara acara terkait agenda kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion Utama GBK akan menjadi lokasi pertandingan antara Tim Nasional Indonesia dan Vietnam dalam Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. "Kami perlu melakukan persiapan khusus untuk menjaga kondisi venue agar tetap prima. Oleh karena itu, kami informasikan bahwa konser musik internasional "Ed Sheeran Tour 2024" oleh PK Entertainment di GBK tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Kami menghargai dukungan dan pengertian dari PK Entertainment serta semua pihak terkait. Komitmen kami sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek GBK untuk mendukung prestasi olahraga nasional, khususnya sepak bola dan menyelenggarakan event bertaraf internasional, tetap menjadi prioritas utama,”

Direktur Bisnis & Ops Jakpro Adi Adnyana mengatakan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) selaku penyedia tempat menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan olahraga maupun non-olahraga yang akan diselenggarakan di JIS. Penyelenggaraan konser musik internasional yang akan diadakan di JIS tidak memengaruhi kegiatan peningkatan performa rumput stadion yang saat ini tengah berjalan. "Jakpro memastikan kondisi rumput tetap optimal saat digunakan untuk kegiatan olahraga di jadwal yang telah ditetapkan. Kami senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi memberikan kontribusi positif bagi kelancaran kegiatan di JIS,” kata Adi Adnyana.

Pilihan Editor: Ed Sheeran Konser di Jakarta, Bawa 50 Kru dan Koki Pribadi