Ed Sheeran Tutup Konser dengan Shape of You dan Bad Habits, Penonton Mengaku Puas

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Ed Sheeran di Jakarta pada Sabtu malam, 2 Maret 2024 berlangsung dengan meriah dan memuaskan para penonton yang datang. Lagu Shape of You dan Bad Habits menjadi penutup dari penampilan Ed Sheeran selama dua jam dalam konser Mathematics Tour 2024 yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Kesan Penonton Konser Ed Sheeran di Jakarta

Salah satu penonton bernama Putri, mengaku sangat puas dan tidak menyangka tetap mendapatkan pengalaman terbaik meski duduk di area tribun. "Pertama kali nonton konser di JIS dan wow banget. Audionya dari kategori Orange B bagus dan jelas banget, enak didengar, tidak seperti kata orang-orang yang memberikan testimoni audio di JIS kurang bagus," katanya saat ditemui Tempo usai konser.

Selain audio, pemuda asal Tangerang ini juga dimanjakan oleh tata cahaya panggung dan tentunya penampilan Ed Sheeran sebagai solois. "Lighting-nya pun gue suka banget, gue berasa nonton 3D. Aksi panggung Ed Sheeran sangat full body work out dia, karena lari-lari terus di panggungnya yang 360 derajat. Dan unik banget karena dia bikin musiknya langsung di atas panggung," katanya.

Penyanyi Ed Sheeran membawakan lagu pada konser bertajuk Ed Sheeran +-=:x tour in Indonesia di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu 2 Maret 2024. Pada konser di atas panggung 360 derajat tersebut Ed Sheeran membuka penampilan dengan lagu berjudul Tides serta membawakan lagu berjudul perfect, Shape of You dan Castle On the hill. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wpa

Serupa dengan Putri, temannya, Zaskia juga terkesima dengan permainan lampu-lampu di area panggung. Namun, dia menyayangkan hal tersebut tidak dapat ditangkap kamera ponsel dengan sempurna.

"Bagus 3D, cuma sayangnya hanya bisa ditangkap oleh mata saja, kalau pakai kamera HP tidak terlihat jelas, jadi ligthing-nya hanya bisa diabadikannya oleh mata, tapi overall oke banget. Puas banget, enggak nyangka JIS sebagus itu, apalagi ini dadakan banget," kata Zaskia.

Konser Ed Sheeran Dipindah dari GBK ke JIS H-2 Minggu

Promotor mengumumkan perpindahan lokasi konser Ed Sheeran dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) ke Jakarta International Stadium (JIS), pada Jumat, 16 Februari 2024. Alasan utama lokasi konser dipindahkan ke JIS karena adanya pertandingan sepak bola Tim Nasional Indonesia vs Vietnam dalam Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Kamis, 21 Maret 2024 di GBK.

JIS akhirnya dipilih supaya para penggemar tetap bisa mendapatkan pengalaman konser terbaik, termasuk sensasi panggung 360 derajat ikonik, yang merupakan standar global untuk Ed Sheeran Mathematics Tour 2024.

