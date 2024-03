Heboh Ed Sheeran ke Pasar Santa, Sembunyikan Beberapa Vinyl Album Divide Bertandatangan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran membuat heboh masyarakat Indonesia setelah datang ke Pasar Santa di Jakarta Selatan secara mendadak. Dia melakukannya sebelum menggelar konser Mathematics Tour di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu malam, 2 Maret 2024.

Ed Sheeran Menemukan Kacamata Alien dan Baju Bergambar Britney Spears

Momen langka tersebut dibagikan Ed Sheeran melalui foto dan video yang diunggah di Instagram Story. Dia mengunjungi salah satu toko dan mencoba kacamata hitam dengan bingkai hijau menyerupai alien.

Sambil mengenakan baju berwarna putih dan celana pendek, Ed Sheeran terlihat begitu santai menyusuri lorong di Pasar Santa. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah toko yang menjual kaus dengan gambar wajah Britney Spears. Tidak melewatkan begitu saja, dia bahkan memuji dan tertarik memilikinya meskipun mengetahui itu bukan merchandise asli dari Britney Spears.

Dalam video terakhir, Ed Sheeran berada di sebuah toko musik yang menjual berbagai piringan hitam atau vinyl para musisi dunia. Dia menyembunyikan beberapa vinyl album Divide miliknya di tengah-tengah tumpukan vinyl lainnya. Sambil menunjukkan ekspresi jahil, musisi 33 tahun itu mempersilakan penggemarnya untuk mencari sendiri jika ingin mendapatkan album bertandatangan yang eksklusif tersebut.

"Menyembunyikan beberapa vinyl Divide bertanda tangan di toko kaset di dalam Pasar Santa di Jakarta. Pergilah dan temukanlah," tulis Ed Sheeran.

Toko yang didatangi Ed Sheeran itu adalah Jajan Kaset. Melalui akun Instagram resmi Jajan Kaset, Ed Sheeran juga memberikan vinyl bertandatangan itu khusus dengan tulisan nama toko mereka. "Langsung dianter sama yang punya album @teddysphotos @edhq sebelum konser di Jakarta malam ini. Thank you for visiting in our store @jajankasetsanta super surprise!!! Thxyou so much!!!!!!!!!" tulis @jajankaset.

Konser Ed Sheeran di Jakarta

Setelah dari Pasar Santa, di malam hari, Ed Sheeran menyapa para penggemarnya dalam konser Mathematics Tour. Selama 2 jam, dia tampil memukai membawakan lagu-lagu andalannya seperti Castle on the Hill, Give Me Love, Beautiful People, I Don’t Care, Galway Girl, The A Team, Thinking Out Loud, Love Yourself, Happier, Photograph, Perfect, Shivers, Lego House, Eyes Closed, Overpass Graffiti, Shape of You, dan Bad Habits.

Konser Ed Sheeran semalam juga dimeriahkan oleh Calum Scott yang menjadi penyanyi pembuka. Penyanyi jebolah Britain's Got Talent itu menyanyikan beberapa lagu selama 40 menit, antara lain Lighthouse, Biblical, Where are You Now, You Are The Reason, Heaven, dan Dancing on My Own.

