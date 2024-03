Keseruan Konser Ed Sheeran di Jakarta Selama 2 Jam dengan Panggung 360 Derajat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ed Sheeran sukses menggelar konser + - = ÷ x atau Mathematics Tour 2024 di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu malam, 2 Maret 2024. Selama 2 jam penuh, Ed Sheeran memanjakan telinga ribuan penggemar dengan lagu-lagu andalannya.

Berbeda dari 2019, kali ini Ed Sheeran menghadirkan konser dengan sensasi panggung 360 derajat yang berjalan memutar dan merupakan standar global untuk Mathematics Tour 2024. Konsep tersebut memungkinkan penonton yang duduk dari segala sisi stadion dapat melihat jelas aksi panggung penyanyi asal Inggris tersebut.

"Terima kasih sudah datang. Saya kembali lagi setelah 5 tahun. Saya sangat senang bisa kembali ke Jakarta," kata Ed Sheeran.



Ed Sheeran Mengenakan Baju Bertuliskan Jakarta

Ed Sheeran tampil sambil bermain gitar dan diiringi oleh band-nya yang ditempatkan secara terpisah dari panggung utama. Dia mulai naik ke atas panggung pukul 20.20 WIB dengan menyanyikan lagu Tides dan Blow.

Ed Sheeran tampil dalam konser Mathematics Tour di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 2 Maret 2024. TEMPO/Marvela

Penampilannya cukup sederhana, dia hanya memakai kaus hitam dengan tulisan "Jakarta" di depan dan belakang. Selama 2 jam itu, Ed Sheeran hanya sekali turun dari panggung untuk mengganti pakaian, tepatnya sebelum 3 lagu terakhir. Namun itupun hanya sebentar, sehingga penonton tidak dibiarkan lama menunggu.

Dari lagu pertama hingga terakhir, suara Ed Sheeran terdengar amat stabil dan memuaskan, terlebih dia membawakan lagu-lagunya dengan gaya berbeda dari rekaman aslinya. Ditambah dengan efek cahaya dan kembang api di sekeliling panggung yang semakin menyempurnakan penampilan Ed Sheeran.



Ed Sheeran Ajak Penonton Bernyanyi Bersama hingga Menyalakan Flashlight

Dengan panggung berbentuk bundar yang luas dan canggih tersebut, Ed Sheeran mampu menguasainya meski hanya seorang diri. Dia terus berjalan ke segala sisi dan berdiri di bagian panggung yang berputar, memastikan semua penonton bisa melihatnya.

Interaksi antara Ed Sheeran dan penonton juga terbilang sangat baik. Ed Sheeran sering mengajak penonton berdiri, menyanyi, bertepuk tangan, dan melompat bersama. Seperti di lagu Castle on the Hill, Give Me Love, Beautiful People, I Don’t Care, dan Galway Girl.

Kemudian suasana berubah menjadi lebih romantis ketika para penonton menyalakan flashlight ponsel mereka ketika lagu The A Team, Thinking Out Loud, Love Yourself, Happier, Photograph, dan Perfect dibawakan. Total, Ed Sheeran hampir membawakan 30 lagu, termasuk Shivers, Lego House, Eyes Closed, Overpass Graffiti, Shape of You, dan Bad Habits.

