Trailer ke-2 Godzilla x Kong: The New Empire Trending, Lebih Seru dari Sebelumnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer kedua Godzilla x Kong: The New Empire dirilis Warner Bros. Pictures pada Kamis, 15 Februari 2024. Belum 24 jam, video berdurasi 3 menit itu telah ditonton lebih dari 7 juta orang dan masuk trending No. 5 di YouTube.

Melansir dari Screen Rant, trailer pertama yang dirilis pada awal Desember 2023 lalu mengungkapkan cukup banyak tentang petualangan Godzilla dan Kong berikutnya, termasuk preview transformasi pink baru Godzilla, tampilan lengkap Skar King di Monsterverse, senjata baru Kong, dan lain-lain. Namun, trailer kedua menampilkan lebih banyak teaser tentang apa yang akan terjadi pada dua tituler Titan tersebut.

Berdasarkan sinopsis dari Warner Bros. Pictures, Godzilla x Kong: The New Empire akan menggali lebih jauh sejarah para Titan ini dan asal usul mereka, serta misteri Pulau Tengkorak dan sekitarnya, sekaligus mengungkap pertempuran mitis yang membantu membentuk makhluk luar biasa ini dan mengikat mereka dengan umat manusia selamanya.

Godzilla dan Kong akan melawan Titan baru bernama Skar King, yang tampaknya mengancam umat manusia dengan "perang". Jika trailer kedua ini merupakan indikasi, Skar King bukanlah satu-satunya monster yang perlu dikhawatirkan oleh Godzilla dan Kong.



Senjata Baru Kong

Di awal trailer kedua, diperlihatkan Kong mengenakan sarung tangan lapis baja yang memiliki kegunaan tertentu dan tampaknya memancarkan muatan listrik. Melalui senjata baru yang disebut sebagai serung tangan B.E.A.S.T. atau B.E.A.S.T. Glove, Kong akan memiliki cara untuk menggunakan kekuatan petir klasiknya dari King Kong vs. Godzilla (1962).



Godzilla x Kong: The New Empire. Foto: Warner Bros.

Tampilan Baru Godzilla

Selain berwarna merah jambu, Godzilla akan menampilkan tampilan baru lainnya di Godzilla x Kong: The New Empire. Dalam trailernya, Godzilla terlihat dengan urat biru bercahaya di sekujur tubuhnya yang jauh lebih besar dari biasanya.

Anehnya, ini mirip dengan wujud Godzilla yang terbakar di Godzilla: King of the Monsters, dengan perbedaan mendasar adalah desain ini berwarna biru, bukan merah. Hal ini sejalan dengan janji sutradara Godzilla x Kong: The New Empire bahwa akan ada banyak versi Godzilla yang berbeda dalam film ini.

Menjelang akhir trailer, Godzilla mengeluarkan energi biru dari tubuhnya setelah ditembaki oleh manusia. Adegan ini mengingatkan kita pada akhir Godzilla: King of the Monsters ketika Godzilla mengalahkan King Ghidorah.



Monster Baru di Godzilla x Kong: The New Empire

Trailer ini juga mengungkap adegan di mana Kong dibombardir oleh ledakan es. Ini menyiapkan pengenalan monster es baru yang mungkin bergabung atau tidak dengan Skar King melawan Godzilla dan Kong.

Meski Titan baru belum diperkenalkan, kehadirannya sudah dirusak oleh mainan Godzilla x Kong yang menggoda monster naga berkaki empat bernama Shimo. Berdasarkan sifat misterius makhluk tersebut, setidaknya ada kemungkinan Shimo adalah penjahat sebenarnya dari Godzilla x Kong: The New Empire.

Setelah menyaksikan trailer kedua Godzilla x Kong: The New Empire, netizen semakin tidak sabar ingin menontonnya di bioskop. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa trailer kedua ini lebih keren dari yang pertama. "Trailer ini terlihat jauh lebih baik dibandingkan yang pertama. Saya terkagum. Dan CGI tampaknya terlihat lebih baik," tulis @denkigam***.

Godzilla x Kong: The New Empire karya sutradara Adam Wingard ini dibintangi oleh Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns, dan Fala Chen. Film ini dijadwalkan untuk dirilis di bioskop mulai 27 Maret 2024 secara internasional.

