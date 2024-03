Godzilla X Kong: The New Empire, Melihat Perkembangan Karakter Kong Jadi Pemimpin Sejati

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keseimbangan. Satu kata ini bisa mendeskripsikan pesan yang ingin disampaikan film produksi Legendary Pictures yang bekerja sama dengan Warner Bros ini. Ditulis oleh Terry Rossio, Simon Barrett, dan Jeremy Slater, film Godzilla X Kong: The New Empire mengisahkan para kaiju atau kaum titan dan tugasnya dalam menjaga bumi serta memelihara keseimbangan alam. Dalam persatuan mereka, penonton diajak menemukan harapan untuk masa depan di mana para titan dan manusia dapat hidup berdampingan dengan harmonis.

Adam Wingard kembali menduduki kursi sutradara, setelah film Godzilla vs. Kong yang tayang di tahun 2021, untuk mengenalkan lebih jauh mengenai kehidupan lebih dalam dari yang ada di rongga bumi atau Hollow Earth, tempat tinggal Kong. Di dalam film terbaru MonsterVerse ini, Adam bekerja sama dengan beberapa aktor dari film sebelumnya, seperti Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, dan Kaylee Hottle.

Selain itu, ada pula nama-nama yang baru tergabung seperti Dan Stevens. “Benar-benar sebuah mimpi untuk berbagi layar dengan ikon budaya seperti Kong dan Godzilla, keduanya. Lalu Anda juga memiliki legenda layar lebar seperti Rebecca Hall dan Brian Tyree Henry, itu sangat istimewa. Ini hal yang besar. Ini yang pertama bagi saya,” ungkapnya dalam wawancara dengan Warner Bros pada 29 Februari 2024 lalu. Beberapa nama lainnya adalah Fala Chen, Alex Ferns, dan Rachel House.

Adegan di dalam film Godzilla X Kong: The New Empire . Foto. Warnerbros.

Review Film Godzilla X Kong: The New Empire

Film ini berfokus pada dua tokoh utama, Godzilla dan Kong dalam menghadapi ancaman besar yang meneror keberadaan mereka dan kelangsungan hidup umat manusia. Suku Iwi dari Skull Island, yang dikisahkan lebih mendetail di film sebelumnya, menjadi kunci dari sejarah yang mengikat kehidupan manusia dan para titan. Sebagai keturunan terakhir, Jia (Kaylee Hottle), anak angkat Ilene Andrews (Rebecca Hall), sangat berperan penting dalam film atas keberlangsungan pertempuran hebat yang terjadi di antara para titan.

Alur Dibangun Perlahan

Godzilla X Kong: The New Empire menjadi film kelima dalam franchise MonsterVerse mengikuti Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019), dan Godzilla vs. Kong (2021). Meski begitu, penuturan cerita di film terbaru ini dilakukan secara perlahan, sehingga membuat penonton baru yang tidak mengikuti keempat film sebelumnya tetap dapat memahami konteks yang dibicarakan di sepanjang film.

Cerita dalam film dimulai dengan perkenalan mengenai situasi seluruh pihak yang terlibat, meliputi asal-usul dan potongan-potongan dari peristiwa yang telah terjadi, sebelum akhirnya masuk kepada inti cerita.

Di lain sisi, hal ini bisa jadi terasa membosankan bagi penonton yang datang memang untuk menyaksikan keseruan pertempuran antar para titan. Akan tetapi, visualisasi yang menarik, dengan teknik pengambilan gambar yang tidak membosankan, serta skoring lagu di waktu-waktu yang tepat, bisa dengan segera membuyarkan kebosanan tersebut.

