Trailer Godzilla x Kong: The New Empire, Kerja Sama Lawan Scar King

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - MonsterVerse kembali dengan seri kelimanya, Godzilla x Kong: The New Empire setelah kolaborasi Legendary Pictures Godzilla vs. Kong pada 2021 silam. Sekuel ini menyuguhkan asal muasal makhluk mitologi di dunia.

Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, dan Kaylee Hottle mengulangi peran mereka 2 tahun lalu, masing-masing sebagai Dr. Illene Andrews, Bernie Hayes, dan Jia. Film ini juga dibintangi oleh pendatang baru Dan Stevens dan Fala Chen.

Sinopsis Godzilla x Kong: The New Empire

Baca Juga: Sinopsis Film Godzilla Minus One

Berdasarkan sinopsis resmi Godzilla x Kong: The New Empire, sekuel ini melanjutkan pertarungan eksplosif Godzilla dan Kong dengan sinematik baru melawan ancaman besar yang tersembunyi di dunia. Dua monster epik tersebut bekerja sama sekali lagi untuk menghadapi dan melawan Scar King yang mengancam untuk memusnahkan keberadaan tidak hanya seluruh Titan tetapi juga seluruh planet.

Scar King memerintah Hollow Earth sebagai tiran bertangan besi. Scar King terlalu besar dan kuat bagi Kong untuk mengalahkannya sendirian, jadi dia bekerja sama dengan Godzilla untuk menjatuhkannya.

Film baru ini akan menggali lebih jauh sejarah para Titan, asal-usul mereka, misteri Pulau Tengkorak dan sekitarnya, serta mengungkap pertempuran mitis yang membentuk dua makhluk besar tersebut dan mengikat mereka dengan umat manusia selamanya.

Trailer Godzilla x Kong: The New Empire

Trailer dimulai dengan seismometer yang mengukur gelombang gempa dan semakin banyak metrik yang mulai keluar dari grafik. Saat gempa bumi besar semakin intensif di bawah piramida di Mesir, Dr. Ilene Andrews bercerita, “Bagi sebagian besar peradaban manusia, kami percaya bahwa kehidupan hanya ada di permukaan planet kita. Apa lagi yang keliru dari kami?”

Adegan kemudian beralih ke Hollow Earth di mana monster berkeliaran bebas di bawah permukaan planet. Ilmuwan tersebut bergabung dengan pendatang baru yang berperan sebagai Stephen Randa (Dan Stevens) dalam mengamati Kong di habitat aslinya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kong menemukan versi dirinya yang lebih besar keluar dari kabut, tetapi monster itu mengungkapkan dirinya sebagai versi Keajaiban Dunia Kedelapan yang jauh lebih kecil dan hampir menggemaskan. Terungkap bahwa jauh di dalam daratan, hiduplah suku kera raksasa seperti Kong yang dipimpin oleh monster raksasa.

Saat bahaya mengancam Hollow Earth dan permukaan kota-kota metropolitan, Godzilla merah muda bergabung dengan Kong dalam pertempuran untuk mengalahkan monster.

Godzilla x Kong: The New Empire menandai film ke-38 dalam franchise Godzilla, yang dimulai di Jepang pada 1954 dengan Godzilla karya Ishir Honda. Ini juga menandai film ke-13 dalam franchise King Kong, yang dimulai di AS dengan film asli RKO Picture tahun 1933. Film ini rencananya akan dirilis secara teatrikal pada 12 April 2024.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | VARIETY | DAILY MAIL

Pilihan Editor: Film Godzilla Vs Kong Pertarungan Seru Dua Monster, Tebak Mana yang Menang?