Tayang Akhir 2023, Ini Rekomendasi 4 Film Bioskop untuk Mengisi Libur Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir tahun identik dengan liburan dan film baru. Salah satu wishlist saat libur sekolah adalah menonton film baru bersama keluarga. Beberapa film telah mengeluarkan teaser dan tanggal release di bioskop, bagi Anda pencinta film, berikut sederet film yang kejar tayang di akhir tahun.

1. Wish

Tayang 22 November lalu, film besutan Disney ini masih dapat ditonton hingga Desember akhir. Film Wish merupakan animasi musikal mengisahkan gadis pintar dan berambisi tinggi bernama Asha, ia tinggal di Rosas yang mencoba untuk mewujudkan permintaan kakeknya terhadap Raja Magnifico di ulang tahunnya ke-100 tahun. Permintaan tersebut sempat ditolak sang raja yang berjanji mengabulkan permintaan rakyatnya. Asha lantas menemukan alasan penolakan itu dan berusaha menyelamatkan rakyat Rosas.

2. Wonka

Satu lagi film animasi musikal yang tayang 6 Desember mendatang adalah Wonka, Dilansir dari wonka.id, kisah film ini diambil dari buku anak populer karya Roald Dahl. Film ini mengisahkan hidup seorang Willy Wonka yang berproses menjadi penemu, pesulap, hingga pembuat cokelat populer. Penonton akan disuguhkan bagaimana Wonka menapaki perjalanan masa mudanya bertekad sukses dan berhasil wujudkan mimpinya satu per satu.

3. Godzilla Minus One

Dilansir dari www.imdb.com, film genre fiksi ilmiah ini menceritakan adaptasi warga Jepang pasca terjadinya perang raksasa di negara mereka. Jepang menghadapi krisis moneter tak berkesudahan serta bayang bom atom yang masih menjadi mimpi buruk. Ditambah lagi kemunculan monster Godzilla yang misterius menambah penderitaan penduduk. Film ini tayang pada 1 Desember 2023.

4. Aquaman and the Last Kingdom

Aquaman and the Last Kingdom adalah film bergenre action, fantasi, dan adventure yang tayang mulai 22 Desember 2023. Film ini bercerita tentang usaha aquaman menyeimbangkan posisinya sebagai raja di lautan dan seorang anggota Justice League. Aquaman memiliki musuh Black Manta yang berusaha menumbangkannya karena kematian sang ayah. Dilansir dari IMDB, film ini diwarnai dengan kekuatan Black Trident yang memanjakan mata penonton dengan adventure terasa nyata.

