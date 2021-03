Film Godzilla Vs Kong Pertarungan Seru Dua Monster, Tebak Mana yang Menang?

Poster film Godzilla Vs Kong. Dok. Wikipedia

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti judulnya, penonton sudah dapat menebak apa yang seru dari film Godzilla Vs Kong. Tentu efek-efek visual yang membuat setiap adegan pertarungan dua monster ini seolah tampak nyata. Sebagaimana teknik serupa diterapkan dalam film Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), dan Godzilla: King of the Monsters (2019).

Tatkala Bumi sedang damai, Kong berlibur di pulau pribadi dan Godzilla bersemayam di dasar laut. Namun terlalu lama bersantai pun membuat Kong resah. Dia teringat gadis kecil tuli bernama Jia, anak yatim piatu sekaligus penghuni terakhir dari Skull Island. Dan Kong juga ingin pulang ke kampung halaman yang diyakini berada di perut Bumi yang disebut Hollow Earth.

Rombongan ilmuwan dan aparat keamanan mengantarkan Kong pulang. Sayangnya iring-iringan ini yang disinyalir 'membangunkan' Godzilla dari dasar laut. Monster laut ini memporak-porandakan kawasan Florida, Amerika Serikat. Kong tak tinggal diam, dia mencoba menghentikan amukan Godzilla. Pertanyaannya, apa dan siapa yang membangkitkan Godzilla?

Aksi Kong dan Godzilla membuat penonton 'terbang' di antara gedung pencakar langit atau menjelajah samudera. Saat bertarung, Godzilla mengembuskan napas atom yang destruktif, sedangkan Kong memamerkan tubuhnya yang lincah. Satu lagi yang perlu diantisipasi oleh penonton adalah jerit ketakutan orang-orang kota yang berusaha menyelamatkan diri. Bersabarlah untuk setiap lengkingan suara dalam film ini.

Film Godzilla Vs Kong menghadirkan karakter Madison Russell yang diperankan Millie Bobby Brown. Dia menjadi tokoh yang memahami karakter Godzilla. Ada pula ahli geologi Nathan Lind (Alexander Skarsgård), ahli antropologi Ilene Andrews (Rebecca Hall), Josh Valentine (Julian Dennison), dan Bernie Hayes (Brian Tyree Henry).

Sutradara Godzilla Vs Kong, Adam Wingard mampu menghadirkan pencitraan yang pas dilengkapi musik dari Tom Holkenborg yang menambah ketegangan. Ketika Kong dan Godzilla bertarung, tebak siapa yang menang? Luangkan waktu 1 jam 53 menit untuk menyaksikan film ini.

