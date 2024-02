Donasi Rp 1,1 Miliar untuk Bantu Anak Pejuang Kanker, Ini Harapan Kim Yoo Jung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Yoo Jung menyumbangkan 100 juta won atau setara dengan Rp 1,1 miliar untuk membantu biaya pengobatan anak-anak pejuang kanker. Donasi tersebut telah diserahkan kepada Yayasan Kanker Anak Korea.

"Sumbangan yang diberikan atas nama Kim Yoo Jung akan digunakan untuk menutupi biaya pengobatan anak-anak yang menderita kanker masa kanak-kanak, leukemia, dan penyakit langka yang tidak dapat disembuhkan," kata perwakilan dari Yayasan Kanker Anak Korea pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Juga: Vladimir Putin Bocorkan Ilmuwan Rusia sedang Membuat Vaksin untuk Obati Kanker

Proyek dukungan biaya operasi dan perawatan rumah sakit dari Yayasan Kanker Anak Korea memberikan dukungan minimal 5 juta won hingga maksimum 30 juta won untuk pasien di bawah usia 25 tahun yang telah didiagnosis menderita kanker masa kanak-kanak, leukemia, atau penyakit langka yang tidak dapat disembuhkan di bawah umur 19 tahun. Bantuan ini digunakan untuk menutupi biaya operasi, perawatan rumah sakit, transplantasi, pembelian obat-obatan langka, dan dukungan peralatan bantu rumah sakit.

Kim Yoo Jung Dukung Impian Anak Pejuang Kanker

Melalui donasi yang diberikan, Kim Yoo Jung ingin agar anak-anak pejuang kanker tidak kehilangan harapan untuk meraih impian mereka. “Saya berharap anak-anak tidak kehilangan impian mereka dan menjadi lebih sehat di tahun baru," kata Kim Yoo Jung.

Hong Seung Yoon, direktur Yayasan Kanker Anak Korea mengucapkan terima kasih kepada Kim Yoo Jung atas dukungan yang diberikan. "Kami meminta banyak perhatian dan cinta untuk anak-anak penderita kanker anak dan leukemia," katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Yayasan Kanker Anak Korea atau Korea Pediatric Cancer Foundation adalah yayasan nirlaba yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan pada 2001 dan menjalankan berbagai kegiatan seperti dukungan biaya pengobatan dan operasi untuk anak-anak penderita kanker, leukemia, dan penyakit langka.

Kim Yoo Jung baru-baru ini berperan sebagai Do Do Hee dalam drama My Demon bersama Song Kang. Aktris 24 tahun ini menarik banyak perhatian penonton dengan aktingnya yang dewasa. Kim Yoo Jung bahkan memenangkan Top Excellence dalam kategori Rom-Com Miniseries di SBS Drama Awards 2023.

SOOMPI | OSEN

Pilihan Editor: 5 Drama yang Dibintangi Kim Yoo Jung, Selain My Demon