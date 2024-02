Utamakan Keluarga DJ Tiesto Batal Tampil di Super Bowl

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DJ Tiesto batal tampil di Super Bowl, Minggu 11 Februari 2024. Produser rekaman itu tidak akan menjadi DJ dalam game pertama karena masalah keluarga.

Tiesto mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial, Kamis 8 Februai 2024. Dia sebenarnya sulit memutuskan untuk tidak tampil dalam acara pertandingan NFL itu. Namun keluarga adalah prioritas utamanya.

“Saya dan tim saya telah mempersiapkan sesuatu yang benar-benar istimewa selama berbulan-bulan, tetapi keadaan darurat keluarga memaksa saya untuk pulang ke rumah pada Minggu pagi," tulis pria 55 tahun itu.

Meski batal tampil di Super Bowl, Tiesto berharap dapat bekerja sama kembali. "Terima kasih kepada NFL atas kolaborasinya dan berharap dapat bekerja sama dengan mereka untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa bersama di masa depan!" tambahnya.

Sudah menyiapkan daftar lagu

Super Bowl menghadirkan DJ tamu dalam game, selama pra-pertandingan dan pemanasan pemain. Dimulai dengan DJ Khaled di Miami dan dilanjutkan dengan D-Nice di Tampa Bay, Zedd di Los Angeles, dan DJ Snake di Phoenix.

Namun tahun ini adalah pertama kalinya seorang DJ memainkan permainan penuh. Bahkan selama jeda permainan. Beberapa penampilannya akan disiarkan di televisi.

Sebelum membatalkan penampilannya, Tiesto sebenarnya sangat antusias. Meski ada sedikit tekanan harus tampil di hadapan dua ratus juta penonton. “Tapi saya lebih bersemangat dari apapun. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Tiësto akan mengetahui tentang saya," katanya kepada Variety.

Dia juga merencanakan lagu yang ingin diputar. Salah satunya (You Gotta) Fight for Your Right (To Party) milik Beastie Boys. Selain itu berharap bisa sedikit berkolaborasi dengan Taylor Swfit. Penyanyi itu dikabarkan akan menonton Super Bowl untuk mendukung kekasihnya, pemain NFL, Travis Kelce.

Pengganti Tiesto

Tak lama setelah DJ Tiesto mengumumkan pengunduran dirinya, terungkap penggantinya adalah DJ Kaskade. Dalam unggahan media sosialnya, dia sangat antusias bisa bermain penuh di Super Bowl.

“Sebagai seorang anak yang tumbuh di Chicago menonton NFL Super Bowl setiap tahun bersama keluarga saya, kesempatan untuk benar-benar menjadi bagian darinya sungguh luar biasa,” kata Kaskade.

Selain Kaskade, beberapa musisi lainnya yang akan tampil di Super Bowl adalah McEntire, Post Malone, Andra Day, dan Usher.

ENTERTAINMENT WEEKLY | VARIETY

