Hadiri Acara Ulang Tahun Anaknya, Ben Affleck dan Jennifer Garner Terlihat Akrab

TEMPO.CO, Jakarta - Ben Affleck dan mantan istrinya, Jennifer Garner terlihat asyik berbincang di acara ulang tahun putra mereka, Samuel, yang ke-12 pada Selasa, 27 Februari 2024. Pada salah satu foto yang beredar di internet, terlihat keduanya akrab bertukar tawa di luar sekolah Samuel yang terletak di Los Angeles.

Dilansir dari Page Six, Ben Affleck terlihat stylish di dalam balutan mantel di atas sebuah jaket yang sama-sama berwarna hitam, dipadukan dengan celana jeans abu-abu lelaki yang terlihat menyeringai dengan santai itu menyempurnakan penampilannya sepatu basket Nike. Di hadapannya, aktris 13 Going on 30 itu terlihat santai mengenakan blazer abu-abu di atas sebuah kemeja biru muda yang dipadukan dengan celana jeans biru.

Ben Affleck dan Jennifer Garner Tetap Kompak sebagai Orang Tua untuk 3 Anaknya

Meskipun Ben Affleck dan Jennifer Garner telah mengakhiri pernikahan berumur 13 tahun mereka enam tahun lalu, mantan pasangan ini sepakat untuk mengasuh ketiga buah hati mereka, Violet Anne (18), Seraphina Rose (15), dan Samuel (12), bersama-sama. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran dan keakraban keduanya yang terlihat di ulang tahun Samuel tersebut.

Tiga tahun setelah mengakhiri pernikahan dengan Jennifer Garner, aktor dan pembuat film itu kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya, Jennifer Lopez (J.Lo). Mereka berdua kemudian resmi menikah pada 2022. Kisah cinta keduanya terangkum dalam film dokumenter The Greaters Love Story Never Told Movie yang dapat disaksikan di Prime Video.

Jennifer Lopez dan Ben Affleck tampil menghadiri ELLE's Women in Hollywood Celebration, di Los Angeles, California, AS, 5 Desember 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Ben Affleck dan Jennifer Lopez Menikah pada 2022

Setelah gagal menikah di tahun 2003, pernikahan mereka di 2022 membawa kebahagiaan yang hakiki kepada Ben maupun J.Lo. “Orang-orang masih memanggilku Jennifer Lopez,” ucapnya pada sebuah wawancara eksklusif dengan Vogue pada 2022. “Tapi nama resmiku adalah Ny. Affleck karena kami sudah bersatu. Kami adalah suami dan istri. Aku bangga akan hal itu. Menurutku itu bukan masalah." Ia mengaku merasa beruntung dengan jalan takdirnya dengan Ben tanpa mendiskreditkan semua hal yang terjadi di waktu antara itu.

Setelah pernikahan tersebut, keduanya memadukan keluarga yang telah mereka miliki sebelumnya. Menambahkan anak kembar pelantun On the Floor dengan mantan suaminya, Marc Anthony yang saat ini berusia 16 tahun dengan tiga anak Ben bersama Jennifer Garner.

Dilansir dari wawancara yang sama, J.Lo sempat membicarakan tentang keluarga campuran mereka itu. Ia mengatakan bahwa rumah Ben dan dirinya yang didirikan di Los Angeles merupakan tempat keluarga gabungan itu tinggal bersama.

Meskipun tidak mudah, J.Lo ingin terus mengusahakan yang terbaik untuk buah hatinya yang harus melalui masa-masa transisi. “Mereka punya banyak perasaan. Mereka remaja. Tapi sejauh ini semuanya berjalan sangat baik,” katanya mengenai kondisi anak-anaknya. “Apa yang ingin aku tanamkan bersama keluarga kami adalah anak-anak Ben mempunyai ikatan baru dengan diriku dan anak-anakku mempunyai ikatan baru dengan dirinya, seseorang yang benar-benar mencintai dan peduli pada mereka namun dapat memiliki sudut pandang berbeda dan membantuku melihat hal-hal yang tidak bisa kutemukan dengan anak-anakku karena aku sangat terikat secara emosional.”

Penyanyi yang juga aktris tersebut juga memuji mantan istri suaminya dan mengatakan bahwa Jennifer Garner adalah orang tua yang luar biasa. Ia mengatakan, “mereka adalah mantan rekan orang tua yang luar biasa, dan mereka bekerja sama dengan baik.”

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | PAGE SIX | VOGUE

