Habiskan Waktu Masa Kecilnya Menulis Lagu, Berikut Awal Perjalanan Taylor Swift

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift umumkan akan merilis album terbaru yang bertajuk The Tortured Poets Department. Pengumuman itu ia sampaikan melalui media sosial milik pribadinya, juga saat menerima penghargaan Best Pop Vocal Album di ajang Grammy Awards 2024 untuk albumnya Midnights.

Dalam pidato kemenangannya, ia sekaligus umumkan album terbaru yang berjudul The Tortured Poets Department yang akan dirilis pada 19 April 2024. Taylor Swift juga berterima kasih kepada para penggemar dengan memberikan kejutan dengan mengumumkan jadwal perilisan album terbarunya mendatang.

“Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar dengan mengatakan sebuah rahasia yang saya simpan selama dua tahun ini, yaitu album terbaru ku akan keluar 19 April yang berjudul The Tortured Poets Department," ujar Taylor Swift di atas panggung Grammy Awards ke-66 pada Minggu Malam, 4 Februari 2024 waktu Los Angeles, California.

"Aku akan pergi dan memasang sampulnya sekarang di belakang panggung. Terima kasih, aku mencintaimu! Terima kasih!" tambahnya lagi sebagai penutup pidato singkatnya.

Benar saja, tidak lama setelah Taylor Swift menerima piala tersebut, dia segera mengunggah sampul untuk album barunya yang bernuansa hitam putih Taylor Swift yang tengah berbaring di Instagram dengan keterangan, "All’s fair in love and poetry (Semuanya adil dalam cinta dan puisi)."

Dia juga mengunggah foto catatan tulisan tangan yang berbunyi, “And so I enter into evidence / My tarnished coat of arms / My muses, acquired like bruises / My talismans and charms / The tick, tick, tick of love bombs / My veins of pitch black ink / All’s fair in love and poetry,” dan menutup puisi (atau liriknya) dengan, “Sincerely, The Chairman of the Tortured Poets Department.”

Masa Muda Taylor Swift

Seperti yang dilansir dari Britannica, Taylor Alison Swift atau lebih dikenal akrab dengan panggilan Taylor Swift lahir pada 13 Desember 1989 di West Reading, Pennsylvania, AS. Perempuan yang tumbuh dari keluarga pertanian, Ia menjadi penyanyi perempuan yang memiliki segudang talenta sehingga memikat perhatian pendengar dengan liriknya yang sangat menyentuh hati dan lantunan melodi yang menarik.

Pada 2024 awal ia kembali membuat sejarah ketika memenangkan Grammy Awards untuk kategori album terbaik tahun ini, menjadi artis pertama yang memenangkan kategori tersebut sebanyak empat kali.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Swift menunjukkan minat dan bakatnya pada usianya yang masih dini. Kemudian ia terus berkembang dengan cepat dari peran di teater anak-anak hingga penampilan pertamanya di hadapan ribuan orang. Ia masih berusia 11 tahun saat menyanyikan The Star Spangled Banner sebelum pertandingan bola basket Philadelphia 76ers, hingga di tahun berikutnya ia mengambil latihan alat musik gitar dan mulai menulis lagu.

Mengambil inspirasinya dari artis musik country seperti Shania Twain dan Dixie Chicks, Swift membuat lagu-lagunya yang mencerminkan pengalamannya tentang keterasingan dua belas orang.

Ketika dia berusia 13 tahun, orang tua Swift menjual tanah pertanian mereka di Pennsylvania untuk pindah ke Hendersonville, Tennessee, sehingga ia dapat mencurahkan lebih banyak waktunya untuk mencari label negara di dekat Nashville.

Hingga kemudian dia mengambil kesepakatan bersama RCA Records yang memungkinkan Swift untuk berkenalan dengan para veteran industri rekaman dan pada 2004, di usianya yang ke-14, ia menandatangani kontrak dengan Sony/ATV sebagai penulis lagu.

Di tempat-tempat di Nashville, Taylor Swift membawakan beberapa lagu yang ia tulis, dan pada salah satu pertunjukan itulah ia diperhatikan oleh Scott Borchetta sehingga tergerak mengontrak Swift ke label barunya, Big Machine, dan single pertamanya, “Tim McGraw” yang dirilis pada musim panas 2006.

MEYSHA | MARVELA

Pilihan editor: Daftar Lengkap Pemenang Grammy Awards 2024 Taylor Swift, Miley Cyrus Hingga SZA