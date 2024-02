Taylor Swift Kembali Konsisten di Grammy Awards 2024, Menangi 4 Album of the Year Berturut-turut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi solo dengan tembang populer Shake it Off Taylor Swift tak henti-hentinya torehkan prestasi di bidang musik. Grammy Awards 2024 telah dihelat pada 4 Februari lalu dan untuk keempat kalinya hadir di acara bergengsi tersebut Taylor konsisten meraih penghargaan kategori Album of the Year 2024 empat kali berturut-turut.

Diketahui ini merupakan kali keempat Taylor Swift memenangi kategori yang sama yang berhasil membuatnya mencetak sejarah yang tidak mudah diraih oleh sembarang musisi. Menurut laman Reuters, solois yang memiliki sebutan penggemar Swifties ini meraih posisi unggul dari 7 nominator lain dengan lagunya bertajuk Midnights.

Taylor tampil flawless mengenakan gaun putih yang dirancang oleh Schiaparelli, leher jenjangnya dilingkari dengan susunan kalung choker yang semakin menawan di Grammy Awards 2024. Selain itu, dilansir dari laman Grammy Awards, solois berusia 34 tahun tersebut juga meraih penghargaan ke-13 nya melalui lagu "Midnight" atas kategori Best Pop Vocal Album.

Kemenangan itu semakin berkesan karena angka 13 merupakan angka favoritnya di mana ia juga berulangtahun di tanggal 13 Desember. Masih dari sumber yang sama, Taylor Swift juga mengumumkan kepada publik jika pada 19 April nanti dirinya akan merilis single terbaru dengan judul The Tortured Poets Departement. Taylor berharap penggemar akan selalu mendukung dan menantikan karya-karyanya di masa depan.

Sebelumnya dari laman people.com Taylor Swift pernah meraih kategori Album of the Year di Grammy Awards lewat karya-karyanya berjudul Folklore, 1989, dan Fearless. Saat ini Taylor Swift tengah disibukkan dengan "The Eras Tour" dan pada 7 - 10 Februari mendatang Taylor akan tampil di Tokyo, Jepang.

Daftar Lengkap Pemenang Grammy Awards 2024

- Record of the Year: "Flowers" — Miley Cyrus

- Album of the Year: "Midnight" — Taylor Swift

- Song of the Year: "What Was I Made For? [From The Motion Picture \ "Barbie\"]" — Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell

- Best New Artist: Victoria Monét

- Producer of the Year, Non-Classical: Jack Antonoff

- Songwriter of the Year, Non-Classical: Theron Thomas

- Best Pop Solo Performance: "Flowers" — Miley Cyrus

- Best Pop Duo/Group Performance: "Ghost In The Machine" — SZA featuring Phoebe Bridgers

- Best Pop Vocal Album: "Midnight" — Taylor Swift

- Best Dance/Electronic Recording: "Rumble" — Skrillex, Fred Again, & Flowdan

- Best Pop Dance Recording: "Padam Padam" — Kylie Monigue

- Best Dance/Electronic Music Album: "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)"

- Best Rock Performance: "Not Strong Enough" — Boygenius

