Profil Yunho Leader TVXQ yang Kenyang Berperan di Aneka Drakor

TEMPO.CO, Jakarta - U-Know Yunho merupakan penyanyi, aktor, sekaligus model asal Korea Selatan. Namanya tercatat sebagai leader boygroup TVXQ besutan SM Entertainment, dirinya juga tergabung dalam agensi Avex di Jepang. Pria berzodiak Aquarius ini telah 21 tahun debut sebagai idol dengan 20 singel Korea dan 30 singel Jepang.

Setiap tanggal 6 Februari menjadi tanggal istimewa bagi Yunho untuk merayakan ulang tahunnya yang tahun ini menapaki 38. Dilansir dari kpop.fandom.com Yunho telah melakukan debut solonya pada 12 Juni 2019 lalu dengan mini albumnya bertajuk "True Color".

Pria pemegang sabuk hitam Taekwondo ini juga aktif sebagai aktor tercatat beberapa drama Korea yang pernah dibintangi yakni Heading to the Ground, The Night Watchman's Journal, Queen of Ambition, I Order You, dan Meloholic.

Sebagai seorang leader yang hanya beranggotakan dua orang, Yunho mumpuni untuk menjaga keharmonisannya dengan Max Changmin hingga bertahan menjadi group senior di Korea Selatan sampai saat ini.

Dikutip dari K-Profiles, Yunho dikenal sangat dekat dengan adik perempuannya dan memiliki hobi mendengarkan musik selama dirinya memiliki waktu luang.

Selama menjalani wajib militer, diketahui Yunho dinobatkan sebagai peserta terbaik dengan gelar "Special Warrior". Merujuk pada laman kpopping.com grup yang dinaunginya TVXQ berhasil mendapatkan piala musik kemenangan pertama sejak 96 hari mereka debut di industri musik Korea. Adapun perjalanan singkat Yunho sebagai idol diawali dengan dirinya yang memenangkan kontes dance, Yunho yang saat itu berusia 13 tahun menerima tawaran SM Entertainment untuk menjadi trainee (calon idol) dan berhasil debut pada tahun 2003.

Pria yang telah menuntaskan studi magisternya ini berhasil mencetak sejarah dengan membawa grup TVXQ sebagai grup KPop pertama yang menggelar konser di Nissan Stadium, Jepang. April mendatang Yunho dan Changmin akan adakan konser tur di Indonesia bertajuk "2024 TVXQ Asia Tour [20&2]".

