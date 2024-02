Deretan Drama Korea yang akan Tayang Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang tahun baru, deretan drama Korea atau drakor berbagai genre sudah memiliki jadwal tayang pada Januari 2024. Berikut deretan drakor yang akan tayang pada Februari 2024.

1. Branding in Seongsu

Drakor Branding in Seongsu ditulis oleh Choi Sun Mi, Jeon Sun Young, dan disutradarai oleh Jung Heon Soo. Drama ini mengangkat kisah romansa antara bos dan karyawan magang. Cerita berfokus dua tokoh utama Kang Na Eon, kepala tim pemasaran muda yang gila kerja dan So Eun Ho, pemagang tertua. Branding in Seongsu dibintangi oleh Kim Ji Eun, Lomon, Yang Hye Ji, dan Kim Ho Young. Drakor ini akan tayang di U+mobiletv dengan 8 episode. Dijawalkan rilis pada 5 Februari 2024.

2. Mina, You Changed Your Profile Picture Again

Mina, You Changed Your Profile Picture Again drama romantis yang menggambarkan kehidupan cinta pekerja kantoran berusia 20-an, Lee Mina. Dikutip dari Trakt.tv, drama bergenre percintaan ini dijadwalkan tayang pada 6 Februari 2024. Drakor ini spin-off dari seri asli Wavve hits, Damn Good Company. Mina, You Changed Your Profile Picture Again dibintangi oleh Kim Tae Young, Lim Hyoun Soo, dan Go Do Ha.

3. A Killer Paradox

A Killer Paradox drakor yang diadaptasi dari Webtoon. Drakor ini bergenre komedi gelap, thriller, dan kriminal. Sinopsisnya, seorang pria biasa secara tak sengaja membunuh pembunuh berantai yang mengakibatkan ia dikejar detektif. Pria ini terjebak dalam aksi kucing-kucingan tanpa henti dengan detektif yang lihai.

A Killer Paradox juga dikenal dengan judul Murder Dieary. Dikutip dari Netflix, drama yang dibintangi oleh Choi Woo Shik, Son Suk Ku, dan Lee Hee Jun ini akan tayang pada 9 Februari 2024

4. O’PENing 2024 – Grand Shining Hotel

O’PENing 2024 – Grand Shining Hotel drama meta-fiksi misteri yang bercerita tentang seorang wanita yang terjebak dalam novel. Dia memanipulasi segalanya untuk menyelamatkan pria yang menjadi target pembunuh berantai.

Dikutip dari AsianWiki, O’PENing 2024 – Grand Shining Hotel dibintangi oleh Jung In Sun, Lee Ji Hoon, Kim Jae Kyung, dan Jinwoon. Drakor ini dijadwalkan tayang pada 10 Februari 2024 melalui jaringan tvN dan TVING.

5. Wedding Impossible

Wedding Impossible drakor bergenre komedi romantis yang menggambarkan romansa dari perlawanan terhadap pernikahan dan konflik kepentingan. Drakor yang digarap oleh sutradara Kwon Young Il ini hasil adaptasi dari web novel populer berjudul serupa karya Song Jung Won. Web novel Wedding Impossible itu pernah dipublikasi di Kakao pada Januari hingga Agustus 2017. Adapun penulisan skenario dramanya Song Jung Won dibantu oleh Park Seul Ki dan Oh Hye Won.

Wedding Impossible menceritakan aktris tak terkenal tengah mempersiapkan pernikahan palsu dengan pewaris konglomerat. Dibintangi oleh Jeon Jong Seo, Moon Sang Min, dan Kim Do Wan, drama Wedding Impossible ini tayang pada 26 Februari 2024.

