Film Bonnie Dibintangi Livi Ciananta, Berikut Profil Singkat Para Pemeran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Bonnie telah meluncurkan poster dan cuplikan (trailer) pada Selasa 30 Januari 2024. Film aksi ini mengisahkan sosok perempuan remaja yang mahir ilmu bela diri. Di poster yang telah dirilis terlihat sosok Bonnie yang berpose sebagai petarung. Ia perempuan muda yang masih SMA menampilkan ekspresi sangarnya. Karakter utama dalam film ini akan diperankan oleh aktris pendatang baru, Livi Ciananta.

Film drama laga remaja garapan sutradara Agus H. Mawardy dan Marsha ini akan tayang di bioskop pada 29 Februari 2024. Menurut Agus H. Mawardy, film bertema laga masih sedikit sehingga ia berminat untuk menggarap genre ini. “Saya ingin menjadi salah satu warna di sana. Ide untuk membuat film bertema jagoan perempuan, tapi bukan superhero muncul ketika saya berada di Thailand," katanya.

1. Livi Ciananta

Bonnie menjadi film debut berakting Livi Ciananta. Mulanya tidak ada niatnya mengikuti casting film. Namun ketika mengantar rekannya untuk casting, ia ditawari produser untuk mengikuti casting film pertamanya.

Alasan ia mengambil film debut dengan genre aksi dan laga, karena menurut dia sesuai dengan kepribadiannya. “Aku pribadi adalah orang yang suka tantangan. Terus ada film action ditawari, aku coba aja meskipun aku tahu prosesnya enggak gampang,” katanya dikutip dari Antara.

Pola hidup Livi berubah sejak menjalani syuting film Bonnie. Ia melakukan sejumlah persiapan untuk memperkuat karakternya sebagai Bonnie yang mahir bertarung. Ia latihan bela diri selama tiga bulan hingga latihan akting bersama pelatih khusus. Kebiasaan latihan ini membuat dia terpincut dengan bela diri. Setelah syuting pun ia masih melakukan latihan seperti biasanya.

2. Nadila Ernesta

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Nadila memerankan Kinanti, ia Ibu Bonnie. Dikutip dari IMDb, Nadila lahir di Jakarta, pada 4 Februari 1988. Dia mulai terkenal sejak membintangi FTV pada 2000. Berkat kemampuannya dalam berakting ia sempat terpilih mewakili Indonesia di ajang Asia Best Super Model 2011 yang diadakan Asia Model Center dan Korea Model Assosiation. Nadila bermain dalam film Hantu Jembatan Ancol (2008), Miracle: Menantang Maut (2007), Before I Met You (2022), Miracle in Cell No. 7 (2022).

3. Ariyo Wahab

Ariyo Wahab penyanyi dan aktor Indonesia. Ia lahir pada 1 Juli 1974. Ia tergabung dalam dua band, yakni The Dance Company dan Free On Saturday. Namun. ia lebih dikenal di The Dance Company. Bersama Free On Saturday mereka pernah tampil di salah satu panggung bergengsi dunia, Hard Rock Calling 2012. Kala itu setelah menang sebagai second runner up kompetisi global Hard Rock Rising.

Belakangan Ario pernah berakting dalam Hati Suhita (2023), Jendela Seribu Sungai (2023), Siksa Neraka (2023).

MITRA TARIGAN | YAZIR FAROUK | MUSTHOLIH | INTAN SETIAWANTY | ANTARA

Pilihan Editor: Debut Livi Ciananta di Film Bonnie, Tertantang Langsung Perankan Adegan Laga