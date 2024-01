Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Alienoid 2 adalah sebuah film dari Korea Selatan yang tayang di bioskop Indonesia mulai 20 Januari 2024. Bergenre fiksi ilmiah, ini merupakan sekuel dari film Alienoid yang telah tayang perdana pada 2022 lalu. Dikenal juga dengan judul Alienoid: The Return to the Future, film ini berdurasi 122 menit.

Melansir dari laman KBS World, film yang dibintangi oleh Kim Tae Ri dan Kim Woo Bin ini berhasil meraih peringkat pertama di box office bioskop Korea Selatan selama dua minggu berturut-turut. Bahkan, dalam tiga hari di 19-21 Januari lalu, Alienoid 2 telah ditonton lebih dari 277 ribu orang selama akhir pekan. Hal ini membuat jumlah kumulatif penontonnya mencapai 1,92 juta orang, sejak pertama kali dirilis di Korea pada 10 Januari lalu.

Lantas, bagaimana sinopsis Alienoid 2, film Kim Tae Ri dan Kim Woo Bin yang jadi box office di Korea? Simak rangkuman informasi selanjutnya berikut ini.



Sinopsis Alienoid 2

Secara garis besar, Alienoid 2 bercerita tentang portal waktu misterius yang secara tiba-tiba terbuka. Kisahnya berpusat pada penganut aliran Tao kuno dari Dinasti Goryeo yang melakukan perjalanan wuang dan waktu. Mereka dalam misi untuk mencari pedang dewa dan mengejar tahanan alien dalam tubuh manusia bersama orang-orang dari masa kini.

Melansir dari MyDramaList, cerita Alienoid 2 bermula ketika Yi An terjebak di masa lalu, setelah mencoba menghentikan tahanan alien yang melarikan diri dari tubuh manusia. Dia pun berusaha untuk mencari senjata dan membuka portal waktu.

Baca Juga: Sinopsis Drakor LTNS atau Long Time No Sex yang Dibintangi Esom

Setelah melewati berbagai rintangan, Yi An akhirnya menemukan senjata baru yang bisa digunakannya untuk membuka portal waktu dan menyelamatkan Thunder. Dia pun melakukan perjalanan waktu ke masa depan bersama Mu Reuk dan dua penyihir dari Samgaksan, yakni Heung Seol dan Cheong Woon untuk mencegah terjadinya bencana.

Heung Seol, Cheong Woon, dan Neung Pa akhirnya terlibat dalam misi pencarian pedang dewa. Sementara itu, Mu Reuk kebingungan dengan kehadiran sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Di sisi lain, Ja Jang mulai mengejar Yi An dan Mu Reuk.

Adapun Thunder yang menghilang setelah mendarat di Goryeo bersama Yi An muda, akhirnya mengungkapkan dirinya. Di samping itu, banyak orang yang meninggal dunia karena zat asing bernama Hava. Mengetahui hal itu, Min Gae In sadar bahwa ini merupakan awal dari banyak hal yang akan terjadi.

Dengan waktu tersisa yang terbatas, Yi An membuka gerbang waktu dan kembali ke masa kini bersama Mu Reuk, Thunder, Heung Seol, dan Cheong Woon. Mereka harus melawan alien, menghentikan ledakan Hava, dan menyelamatkan orang-orang.



Detail Film Alienoid 2

- Judul: Alienoid 2

- Judul lain: Alienoid: The Return to the Future, Wegye+In 2Bu, Alienoid: Part 2, Alien + People: Part 2 , Alien + Person: Part 2 , Alien + Man: Part 2 , Alien: Part 2 , Oegye+In 2 Bu,

- Genre: Fiksi Ilmiah, Aksi, Fantasi

- Durasi 122 menit (1 jam 22 menit)

- Tanggal rilis: 10 Januari 2024 (Korea Selatan), 20 Januari 2024 (Indonesia)

- Sekuel: Alienoid (Film 2022)

- Sutradara: Choi Dong Hoon

- Penulis skenario: Choi Dong Hoon

- Distributor: CJ Entertainment

- Bahasa: Korea

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Negara asal: Korea Selatan

- Rating usia: Remaja di atas usia 13 tahun



Daftar Pemain Alienoid 2

Film Alienoid 2 dibintangi oleh deretan aktor dan aktris populer Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

1. Ryu Jun Yeol sebagai Tao Moo Reuk

2. Kim Tae Ri sebagai Yi An

3. Kim Woo Bin sebagai Thunder

4. Honey Lee sebagai Min Gae In

5. Jin Seon Kyu sebagai Neung Pa

6. Kim Eui Sung sebagai Ja Jang

7. Yum Jung Ah sebagai Heung Seol

8. Joo Woo Jin sebagai Cheong Woon

9. Yoon Kyung Ho sebagai Sam Sik I

10. Lee Si Hoon sebagai Raja Kiri

11. Wi Ji Woong sebagai Pelatih Malta

RADEN PUTRI| WORLD.KBS| MYDRAMALIST| ASIANWIKI| IMDB| TEMPO

Pilihan Editor: Terungkap Aktor Alienoid, Ji Gun Woo Meninggal karena Kecelakaan Mobil Tahun Lalu