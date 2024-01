Jennifer Lopez Jadi Produser Film Animasi Bob the Builder Versi Layar Lebar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez akan menjadi produser film adaptasi dari serial anak-anak populer, Bob the Builder. Proyek film ini dikembangkan oleh Mattel Films, pemilik hak atas Bob the Builder yang sukses dengan Barbie tahun lalu.

Bob the Builder pertama kali memulai debutnya di CBBC 25 tahun yang lalu (1999 dan 2011), tetapi film baru ini akan memperbarui ceritanya. Serial animasi ini sukses di seluruh dunia. Pada 2011, Bob the Builder dijual bersama Thomas & Friends ke Mattel seharga 680 juta dolar AS.



Film Bob the Builder akan Bisa Dinikmati Penonton Lama dan Baru Baca Juga: Review Film Migration, Petualangan Migrasi Keluarga Bebek ke Wilayah Baru

Jennifer Lopez memproduseri Bob the Builder, sementara bintang In the Heights, Anthony Ramos akan mengisi suara karakter utama. Felipe Vargas akan menjadi penulis skenario, namun sutradara belum diumumkan.

“Memasangkan visi jenius Anthony dan Felipe untuk cerita ini akan menangkap karakter tercinta ini dengan cara yang akan dikenali oleh penonton yang tumbuh bersama Bob, dan akan dinikmati oleh penonton baru,” kata Robbie Brenner, presiden Mattel Films.

Baca Juga: Jennifer Lopez dan Ben Affleck Masih Mengalami PTSD Sejak Pertama Kali Pacaran

Jennifer Lopez berpose saat tampil menghadiri ELLE's Women in Hollywood Celebration, di Los Angeles, California, AS, 5 Desember 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Bob the Builder mengikuti Roberto alias Bob yang melakukan perjalanan ke Puerto Rico untuk pekerjaan konstruksi besar. Menurut logline resminya, penonton akan melihat Bob saat ia menangani isu-isu yang berdampak pada pulau tersebut dan menggali lebih dalam apa artinya membangun. Perjalanan Bob akan merayakan tekstur yang dinamis dan penuh warna dari negara-negara Latin Karibia dan masyarakatnya.



Kisah Film Bob the Builder Terinspirasi dari Anthony Ramos Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai pengisi suara karakter utama, Anthony Ramos mengatakan Bob the Builder membawa pesan penting ke layar lebar. Selain itu, elemen film tersebut juga terinspirasi oleh kehidupannya sendiri.

“Selama bertahun-tahun, karakter Bob the Builder telah menginspirasi generasi muda di seluruh dunia,” ujarnya. “Film tentang teman-teman yang bekerja bersama, perayaan indahnya rumah yang mereka tinggali bersama, dan bagaimana cinta dapat membantu mengatasi segala rintangan yang menghalangi jalan Anda. Bisakah kita memperbaikinya? Ya kita bisa!"

Anthony Ramos juga akan memproduseri Bob the Builder bersama Alex Bulkley dan Corey Campodonico dari ShadowMachine. Elaine Goldsmith-Thomas dan Benny Medina akan menjadi produser untuk perusahaan Jennifer Lopez, Nuyorican Productions.

VARIETY | THE INDEPENDENT

Pilihan Editor: Jennifer Lopez Bakal Rilis Album This Me... Now Februari 2024