Live Action Avatar: Mengenal 5 Pemeran Utama Serial Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix telah merilis cuplikan atau trailer serial live action Avatar: The Last Airbender. Serial ini diangkat dari animasi populer yang mengikuti kisah Aang, Avatar muda, seiring usahanya menguasai empat elemen air, api, udara, Bumi, demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam.

Semuanya berubah saat Negara Api melakukan serangan dan menghapus bangsa Pengembara Udara demi menguasai dunia. Ketika inkarnasi Avatar terbaru belum juga hadir, harapan untuk terciptanya kedamaian perlahan hilang.

Waktu Tayang Live Action Avatar

Live action Avatar: The Last Aribander dijadwalkan tayang di Netflix, pada 22 Februari 2024. Serial ini diadaptasi dari kartun yang berjudul sama diproduksi oleh Nickelodeon. Rencananya tersedia 8 episode dengan durasi masing-masing satu jam.

Avatar: The Last Airbender versi live action disutradarai oleh Jabbar Raisani dan Michael Goi yang bekerja sama dengan Roseanne Liang dan Jet Wilkinson. Dikutip dari IMDb, naskah ceritanya ditulis oleh Albert Kim yang juga menjadi eksekutif produser dalam proyek ini.

Tugas Avatar bersama kawan-kawannya, Katara dan Sokka menyingkirkan penjajahan Negara Api dan menghentikan Raja Ozai. Petualangan melintasi negara-negara empat elemen mempertemukan mereka dengan teman baru juga ancaman dari Zuko, anak pertama Raja Ozai.

Beragam karakter dalam live action Avatar: The Last Airbender diperankan oleh Gordon Cormier sebagai Aang, Kiawentiio Tarbell sebagai Katara, Ian Ousley sebagai Sokka, Dallas James Liu sebagai Zuko, Daniel Dae Kim sebagai Raja Api Ozai, dan Paul Sun-Hyung Lee sebagai paman Iroh. Berikut profil singkat mereka.

Pemeran Live Action Avatar

1. Gordon Cormier

Gordon Cormier lahir di Vancouver, Kanada pada 9 Oktober 2009. Sejak usia 6 tahun ia belajar seni peran dan menari. Tiga tahun kemudian ia mengikuti audisi dan mendapat peran di iklan televisi untuk pertama kalinya. Setelahnya ia mulai membintangi serial televisi The Stand, Lost in Space. Terbaru, ia mendapat peran Aang dalam live action Avatar: The Last Airbender.

2. Kiawentiio Tarbell

Kiawentiio lahir di Ontario, Kanada, pada 28 April 2006. Ia dikenal setelah peran utamanya di film Beans yang rilis tahun 2020. Ia juga pernah menjadi bagian dari serial Ann With An E (2017). Ia mendapat tawaran untuk peran Katara dalam Avatar: The Last Airbender (2024).

3. Ian Ousley

Ian Ousley aktor berkebangsaan Amerika yang lahir di College Station, Texas, Amerika Serikat, pada 28 Maret 2002. Dalam serial Avatar: The Last Airbender ini Ian memerankan tokoh Sokka kakak dari Katara.

Ousley aktor yang berkemampuan bela diri. Perannya yang paling dikenal ketika dia membintangi serial 13 Reason Why yang diproduseri oleh Selena Gomez. Ousley juga membintangi film dan serial lain seperti, Big Shot, Young Sheldon, dan Sorry For Your Loss.

4. Dallas James Liu

Dikutip dari TV Overmind, Dallas merupakan aktor yang lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada 21 Agustus 2001. Dallas berperan sebagai Pangeran Zuko dalam live action Avatar: The Last Airbender.

Ia pernah membintangi film Tekken tahun 2010 sebagai debutnya di industri film Hollywood. Aktingnya dalam Tekken membuat ia dikenal hingga membuka peluangnya untuk membintangi salah satu film produksi Marvel Studio, Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings tahun 2021. Ia pernah bermain dalam film Underdog Kids tahun 2015.

5. Daniel Dae Kim

Daniel Dae Kim lahir di Busan, Korea Selatan pada 4 Agustus 1968. Meskipun lahir di Korea, Daniel besar di New York dan Pennsylvania, Amerika Serikat. Setelah lulus dari Haverford College, ia memulai kariernya di industri hiburan dengan tampil dalam film klasik Romeo and Juliet, Ivanov, dan A Doll's House. Ia ingin melanjutkan pendidikan S-2 di jurusan Akting di New York University.

Banyak film besar Hollywood yang dibintanginya, The Jackal, For Love of the Game, The Hulk, Spider-Man 2, The Cave, dan The Divergent Insurgent dan Allegiant.

