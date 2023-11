Cara Park Gyu Young Eksplorasi Karakternya di A Good Day to be a Dog

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Biasanya para aktor melakukan penyesuaian untuk memerankan karakter dalam darama atau film. Mulai dari intonasi suara, gaya bicara, ekspresi wajah, cara bergerak, gaya berpakaian, hingga rambut. Hal ini juga dilakukan Park Gyu Young dalam drama terbaru A Good Day To be A Dog.

Aktris kelahiran 27 Juli 1993 memulai debutnya di tahun 2016 sebagai model video klip. Dia sempat kuliah di jurusan Clothing dan Eniviroment, Yonsei University, hingga direkrut oleh JYP Entertainment.

Park Gyu Young tahu betul bahwa penampilan bisa memberi kesan dan menguatkan karakter dalam drama. Setelah beberapa kali muncul di video klip musikus seperti Day6 dan Yesung Super Junior, dia mulai menerima peran kecil dalam drama Korea.

Dia sempat menjadi pemeran pendukung dalam The Devil Judge, It’s Okay

to Not Be Okay, dan Sweet Home. Aktris berusia 30 tahun itu mendapat kesempatan sebagai pemeran utama dalam Dali and the Cocky Prince.

Eksplorasi busana Kim Dali di Dali and the Cocky Prince

Dalam drama itu, Park Gyu Young berperan sebagai pemilik galeri seni dan anak

konglomerat yang bernama Kim Dali. Namun sejak kematian sang ayah, membuatnya harus mengurus galeri yang ternyata memiliki banyak masalah dan berada di ambang kebangkrutan. Dali pun harus meminta bantuan Ji Moo Tak, yang tingkahnya urakan namun sangat pandai mengurus bisnis.

Drama komedi romantis ini berhasil mengangkat nama Park Gyu-young. Ia bahkan mendapat penghargaan sebagai Best New Actress di KBS Drama Awards 2021 lewat perannya di Dali and the Cocky Prince. Tak hanya itu, dia dan Kim Min Jae ia juga mendapat gelar Best Couple Award.

Demi peran sebagai Kim Dali, Park Gyu Young ikut memberikan ide tentang pakaian. Ia membuat perbedaan pada penampilan Dali di awal drama saat ia berada di Belanda sebagai pekerja museum seni dengan ketika ia kembali ke Korea dan menjadi penerus usaha ayahnya.

Pakaian yang dikenakan Dali menunjukkan selera fashion yang nyentrik dan tidak biasa, seperti potongan asimetris dan memiliki detail-detail unik. Rambutnya juga ditata unik. Bukan sekadar rambut panjang lurus seperti tipikal wanita Korea, melainkan potongan rambu pendek dengan detail kriwil-kriwil.

Peran Han Hae Na dalam A Good Day to be a Dog

Sementara dalam A Good Day to be a Dog yang tayang setiap hari Rabu di Viu, Park Gyu Young berperan sebagai Han Hae Na, seorang guru SMA yang mewarisi kutukan.

Setiap keluarganya akan berubah menjadi anjing jika mencium seseorang. Kutukan itu harus dipatahkan dengan mencium orang yang sama, tapi saat mereka berwujud anjing. Jika ini tidak terjadi dalam waktu 100 hari maka mereka akan selamanya menjadi anjing.

Kutukan itu akhirnya menimpa Han Hae Na, karena tidak sengaja mencium Jin Seo Won, yang diperankan Cha Eun Woo. Untuk mematahkan kutukan, Hae Na pun harus mencari cara agar Seo Won menciumnya saat ia berwujud anjing. Namun usahanya belum berhasil. Ini karena Jin Seo Won memiliki trauma sehingga sangat takut pada anjing.

Demi perannya dalam drama ini, Park Gyu Young melakukan riset dengan bertanya pada orang-orang yang memelihara anjing tentang tingkah anjing. Ia juga menyesuaikan gaya agar sesuai dengan karakter Han Hae Na dalam webtoon.

Sebab itu, rambutnya ditata dan diwarnai menjadi sangat terang. Sedangkan pakaiannya sebagai guru, tentu saja pakaian yang ia kenakan sesuai standar berpakaian kebanyakan pekerja kantoran di Korea.

