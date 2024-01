Selain Gibran, Alumnus UTS Insearch Hugh Jackman hingga Emma Watkins

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cawapres Gibran Rakabuming Raka alumnus University of Technology Sydney (UTS) Insearch yang berhasil lulus pada 2006 dengan peminatan akuntansi dan keuangan. Informasi lain mengungkapkan, ia studi di UTS Insearch sejak 2007 hingga 2010.

Selain itu, dalam surat keterangan penyetaraan ijazah Kementerian Pendidikan, putra sulung Jokowi dinyatakan menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di UTS Insearch setara sekolah menengah kejuruan. Surat tersebut dikeluarkan pada 6 Agustus 2019.

Selain Gibran, terdapat beberapa artis yang pernah menempuh pendidikan di UTS Insearch sebagai berikut, yaitu:

Hugh Jackman

Mengacu britannica, Hugh Jackman yang lahir pada 12 Oktober 1968 di Sydney merupakan aktor terkenal dalam film aksi dan musikal panggung. Ia menempuh pendidikan di UTS dalam jurusan komunikasi yang berhasil lulus pada 1991.

Lalu, ia menyempurnakan keterampilan akting di Academy of Performing Arts, Perth. Setelah mulai membintangi beberapa peran dalam dunia film Australia, ia hijrah ke Hollywood. Nama Jackman pun perlahan melambung berkat perannya dalam film aksi sperti X-Men (2000), Logan (2017), dan The Greatest Showman (2017).

Zoe Naylor

Mengacu wallmedia, Zoe Naylor telah bekerja secara ekstensif di film, televisi, dan teater. Ia merupakan lulusan dari UTS yang mengambil jurusan komunikas sama seperti Juckman. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di Queensland University Technology dengan fokus pada seni rupa dalam jurusan drama.

Sebagai seorang aktris, ia telah tampil dalam beragam film, seperti Mcleod's Daughters (2001), Orange Roughies (2006), dan The Book of Revelation (2006). Selain itu, ia juga menjadi produser, pembawa acara dalam radionya, dan presenter di berbagai program televisi Australia dan Selandia Baru, seperti Nine News, MTV, dan Sportscafe.

Anh Do

Anh Do merupakan aktor yang berhijrah ke Sydney dengan satu tujuan hidup, yaitu bangkit dari kemiskinan usai mengalami dua serangan bajak laut di kapal dari Vietnam. Saat di Australia, ia menempuh pendidikan di UTS dengan mempelajari hukum dan bisnis.

Menurut smh.com, selama studi, ia juga menjalankan kios pasar yang menjual artefak Indian Amerika. Setelah lulus dari UTS, ia menolak tawaran pekerjaan firma hukum dan fokus pada stand up comedy. Kemudian, ia juga mencoba dunia akting dengan tampil dalam beberapa film, seperti Footy Legends (2006), Kick (2007), dan Crooked Business (2008), seperti dilansir Imdb.

Emma Watkins

Mengacu imdb, Emma merupakan penari dan pembuat film yang memulai karier sejak usia 3 tahun. Setelah menari dalam produksi di seluruh Australia, Perancis, India, Kanada, Cina dan Selandia Baru, ia bergabung dengan grup hiburan anak-anak Australia, The Wiggles.

Selain menari, ia juga menumbuhkan minat dalam bahasa isyarat dan meningkatkan kesadaran akan komunitas Tuli Australia. Sejak itu, ia melanjutkan studi bahasa isyarat dengan menyelesaikan Diploma Auslan (Bahasa Isyarat Australia), mempelajari Diploma Penafsiran di Deaf Connect, dan mengambil gelar PhD di Universitas Macquarie, Sydney.

Sebelumnya, Emma juga sempat menempuh pendidikan di UTS Insearch sama dengan Gibran. Bahkan, ia menerima Penghargaan Alumni Muda UTS 2020 usai lulus dengan gelar Master of Media Arts Production pada 2012, seperti dikutip uts.edu.

RACHEL FARAHDIBA R | ANNISA FEBIOLA | SEPTIA RYANTHIE

