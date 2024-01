Pemain Drama Light Shop Karya Kang Full, Termasuk Ju Ji Hoon dan Park Bo Young

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Light Shop merupakan drama Korea terbaru karya penulis naskah Kang Full yang akan tayang pada paruh kedua tahun 2024 di Disney+ Hotstar. Drama misterius karya penulis drakor Moving ini mengeksplorasi kehidupan, kematian, dan apa yang membuat kita menjadi manusia.

Light Shop Adaptasi dari Webtoon

Diadaptasi dari webtoon populer karya Kang Full dengan judul yang sama, Light Shop mengisahkan sekelompok orang yang tidak saling kenal, di mana masing-masing berjuang untuk berdamai dengan peristiwa traumatis di masa lalu mereka. Menjalani kehidupan sehari-hari, setiap individu secara misterius tertarik pada sebuah toko lampu yang terletak di ujung gang kumuh. Dijaga oleh penjaga toko yang siaga, toko lampu tersebut dapat memegang kunci masa lalu, masa kini, dan masa depan orang-orang asing tersebut.

Pemain Light Shop

Light Shop dibintangi oleh Ju Ji Hoon sebagai Jung Wonyoung, pemilik toko lampu. Ju Ji Hoon sebelumnya membintangi Kingdom dan The Spy Gone North. Park Bo Young akan berperan sebagai Kwon Young Ji, perawat yang memiliki koneksi tidak biasa dengan pasiennya. Park Bo Young sempat bermain di Strong Girl Bong-soon dan Oh My Ghost.

Selain kedua pemeran utama tersbeut, Light Shop juga menampilkan Bae Seong Woo sebagai Yang Sung Sik, petugas kepolisian; dan bintang Parasite Lee Jung Eun sebagai Jung Yu Hee, seorang ibu yang putus asa. Serial ini diadaptasi oleh Kang Full dan disutradarai oleh Kim Hie Won.

Melansir dari Soompi, Light Shop adalah proyek kelima Kang Full untuk serial misteri psikologis datar. Mirip dengan Moving, naskah untuk Light Shop akan mengikuti para karakter misterius dan mencurigakan yang terhubung dengan toko lampu.

