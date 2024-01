5 Lawan Main Jo Jung Suk di Drama Korea Populer, Ada D.O EXO Hingga Park Bo Young

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Jo Jung Suk dikenal sebagai salah satu aktor Korea populer. Baru-baru ini Jo Jung Suk muncul dalam sebuah drama berjudul Captivating the King. Film kolosal yang dimainkan oleh sejumlah aktor terkenal seperti Shin Se-Kyung, Lee Sin-Young, Park Ye-Young, Son Hyun-Joo, termasuk Choi Dae-Hoon.

Namun selain beradu akting dengan aktor-aktor itu, Jo Jung Suk telah bermain dengan sejumlah aktor di film dan drama Korea. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 aktor Korea yang pernah beradu akting bersama Jo Jung Suk:

1. D.O. EXO

D.O. EXO beradu akting dengan Jo Jung Suk dalam film My Annoying Brother yang tayang pada 2016. Dikutip dari Soompi, film ini bercerita tentang ikatan persaudaraan cinta adik dan kakak, yakni Go Doo Shik diperankan Jo Jung Suk dan adiknya bernama Go Doo Young diperankan D.O EXO. Dalam drama ini, Go Doo Shik seorang narapidana kasus penipuan meminta keringanan kepada polisi agar dibebaskan untuk mengurus adiknya yang mengalami kebutaan. Namun, hubungan Doo Young dan Doo Shik sebenarnya tidak rukun. Mereka sering bertengkar, meski saling menyayangi satu sama lain.

2. UI

Dikutip dari Asianwiki, UI dan Jo Jung Suk beradu akting di drama You Are The Best! Lee Soon-Shin yang tayang pada 2013. Dalam drama tersebut, UI yang memerankan Lee Soon-Shin pekerja paruh waktu di sebuah hotel, sedangkan Jo Jung-Suk merupakan presiden perusahaan hiburan. Keduanya terlibat dalam acara rilis buku foto aktris Song Mi-Ryung yang diperankan Lee Mi-Sook di hotel. Joon-Ho yang tertutup makanan disajikan Soon-Shin lantas menjadi marah sehingga dia meminta manajer hotel memecat Soon-Shin. Namun, dari pertemuan itu Lee Soon-Shin menyadari arti kesuksesan sebenarnya.

3. Yoon Si Yoon

Nokdu Flower menggambarkan kisah dua saudara tiri yang bertempur di pihak yang berlawanan. Dalam kisah ini, Jo Jung Suk memerankan Baek Yi Kang, seorang tokoh yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Dirinya memiliki saudara tiri bernama Baek Yi-Hyun diperankan Yoon Si-Yoon. Berbeda dengan Baek Yi-Kang, Baek Yi-Hyun lebih pintar dan memperlakukan saudara tirinya dengan sopan. Cerita ini melibatkan konflik keluarga dan perjuangan dalam menghadapi situasi sulit di era Revolusi Petani Donghak yang berlangsung pada 1894-1895.

4. Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin menjadi lawan main Jo Jung Suk pada film Jealousy Incarnate. Dikutip dari viu.com, drama ini mengisahkan kisah cinta antara seorang penyiar berita tampan, Lee Hwa Shin diperankan Jo Jung Suk, dan pembawa acara cuaca, Pyo Na Ri diperankan Gong Hyo Jin. Kedua karakter ini kemudian menciptakan chemistry yang luar biasa dan akhirnya menggelar pernikahan dengan penuh haru.

5. Park Bo Young

Jo Jung Suk berperan bersama Park Bo Young dalam Oh My Ghost yang tayang pada 2015. Dilansir dari Asianwiki, drakor ini mengisahkan tentang Na Bong Sun diperankan Park Bo Young, seorang gadis pemalu yang dirasuki oleh hantu penggoda Shin Soon Ae. Na Bong Sun bekerja sebagai asisten chef Kang Sun Woo diperankan oleh Jo Jung Suk. Na Bong-Sun diam-diam menyukai Kang Sun Woo karena tampan dan percaya diri sebagai koki. Meski belum bisa melupakan mantan pacarnya, Kang Sun Woo mulai memperhatikan Na Bong-Sun setelah perubahan mendadaknya.

KHUMAR MAHENDRA | NOVITA ANDRIAN

Pilihan Editor: 8 Drama Korea dengan Tema Hilang Ingatan