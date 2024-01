Profil Ju Ji Hoon Pemeran Utama Drakor Light Shop, Berawal sebagai Model Levi's

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Light Shop merupakan drama Korea atau drakor terbaru hasil karya penulis naskah Kang Full. Drama karya penulis drakor Moving ini menceritakan sekelompok orang yang tidak saling kenal dan masing-masing berjuang berdamai dengan peristiwa traumatis di masa lalu.

Setiap individu secara misterius pun tertarik pada sebuah toko lampu yang terletak di ujung gang kumuh. Pemeran utama dalam drama ini adalah Ju Ji Hoon sebagai Jung Wonyoung, pemilik toko lampu yang akan beradu akting dengan Park Bo Young sebagai Kwon Young Ji.

Profil Ju Ji Hoon

Pemilik nama asli Young Hoon Ju ini lahir pada 16 Mei 1982 di Seoul, Korea Selatan. Ia telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai raja dan pangeran. Ia memulai karier sebagai model pada 2003 yang tampil dalam berbagai iklan, termasuk merek ternama, seperti Levi's, Calvin Klein, dan Reebok. Selama menjadi model, ia juga memiliki beberapa pertunjukan akting kecil di berbagai serial televisi, seperti dikutip imdb.

Lalu, pada 2006, Ju Ji Hoon mendapatkan peran terobosan pertama bergenre komedi romantis berjudul Princess Hours yang memerankan Pangeran Shin berhati dingin. Drama ini menjadi hit domestik dengan mencapai rating puncak 28,3 persen. Melalui drama ini, nama Ji Hoon juga melambung menjadi bintang Korean Wave. Ia juga memenangkan penghargaan Aktor Baru Terbaik di MBC Drama Awards bersama lawan mainnya Yoon Eun Hye.

Kemudian, pada Maret 2007, Ji Hoon membintangi drama balas dendam Lucifer yang beradu peran dengan Uhm Tae Woong dan Shin Min Ah. Pada tahun yang sama, ia menerima penghargaan New Asian Star di 1st Astar TV Drama Awards untuk penampilannya di Princess Hours dan Lucifer. Satu tahun kemudian, ia memulai debut dalam dunia perfilman melalui Antique yang berhasil diundang ke Festival Film Internasional Berlin ke-59.

Mengacu mydramalist, pada 2009, Ji Hoon dilarang tampil di tiga penyiar besar, yaitu MBC, KBS, dan EBS usai dinyatakan bersalah lantaran menggunakan ekstasi dan ketamin. Ia dijatuhi hukuman enam bulan penjara, diskors selama satu tahun, 120 jam pelayanan masyarakat, dan denda sebesar 360.000 Won (Rp4,2 juta). Larangan tampil Ji Hoon dicabut oleh MBC pada 2023, sedangkan pada KBS dan EBS mencabut larangan pada 2019.

Ji Hoon kembali lagi memerankan karakter pada 2012 melalui film I Am the Kings. Setelah itu, ia mulai aktif tampil dalam beberapa dram dan film lainnya, seperti Confession (2014), Mask (2015), Asura: The City of Madness (2016), The Spy Gone North (2018), Kingdom (2019), Hyena (2020), dan Jirisan (2021).

Menurut Soompi, pada 2022, Ju Ji Hoon masih aktif menjadi model. Ia turut berpartisipasi dalam pemotretan pakaian Dior sekaligus memperingati perayaan ke-75 tahun merek ini. Ia mengaku memiliki preferensi pakaian yang kerap berubah. Selain pakaian, selera humornya pun berubah seiring waktu. Humor menjadi kunci terpenting dalam hidup Ju Ji Hoon sehingga lebih nyaman berinteraksi dengan selera yang sama.

RACHEL FARAHDIBA R | MARVELA

