7 Film Populer yang Dibintangi Gemma Chan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gemma Chan dikenal sebagai aktris Inggris yang telah membintangi berbagai film Hollywood dan Inggris. Dia dikenal karena perannya dalam film-film seperti Crazy Rich Asians, Captain Marvel, dan Eternals. Berikut adalah 7 film yang dibintangi Gemma Chan:

1. Crazy Rich Asians (2018)

Film Crazy Rich Asians merupakan adaptasi seri pertama dari novel trilogi berjudul sama. Seri kedua dan ketiga berjudul Crazy Rich Girlfriend dan Rich People Problems. Film komedi romantis ini menceritakan tentang seorang profesor ekonomi New York yang melakukan perjalanan ke Singapura bersama pacarnya untuk menghadiri pernikahan sahabatnya.

Di sana, dia bertemu dengan keluarga kaya pacar dan harus beradaptasi dengan gaya hidup mereka yang mewah. Gemma Chan berperan sebagai Astrid Leong-Teo, sepupu pacar yang glamor dan sukses.

2. Captain Marvel (2019)

Berlatar pertengahan 1990-an, film ini mengisahkan tentang Kapten Marvel (Carol Danvers) dalam perjalanannya dari pilot pesawat tempur ke pahlawan intergalaksi. Carol Danvers menjadi salah satu pahlawan paling kuat di alam semesta ketika Bumi terperangkap di tengah-tengah perang galaksi antara dua ras alien. Gemma Chan berperan sebagai Minn-Erva, seorang Kree yang merupakan anggota Starforce.

3. Eternals (2021)

Eternals menghadirkan kisah tentang sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia. Ketika Deviants, makhluk jahat yang telah lama hilang, secara misterius kembali mengancam, para Eternals harus bersatu kembali guna menyelamatkan umat manusia.

Terinspirasi dari buku komik dengan judul serupa karya Jack Kirby yang terbit pertama kali pada 1976, kisah Eternals akan membawa para penggemar menjelajahi periode waktu yang belum pernah diangkat sebelumnya. Gemma Chan berperan sebagai Sersi, seorang Eternal yang memiliki kemampuan untuk mengubah materi.

4. Mary Queen of Scots (2018)

Dikutip dari imdb.com, film drama sejarah ini menceritakan tentang Mary Stuart, Ratu Skotlandia yang dipenjara oleh sepupunya, Ratu Elizabeth I. Gemma Chan berperan sebagai Bess of Hardwick, salah satu pelayan Ratu Elizabeth I.

5. The True History of the Kelly Gang (2019)

Dikutip dari imdb.com, film drama biografi ini menceritakan tentang Ned Kelly, seorang penjahat terkenal di Australia. Gemma Chan berperan sebagai Mary, istri Ned Kelly.

6. Stratton (2017)

Film thriller aksi ini menceritakan tentang seorang agen MI6 yang ditugaskan untuk melacak teroris yang bertanggung jawab atas serangan di London. Gemma Chan berperan sebagai Agate, seorang agen MI6 yang bekerja sama dengan Stratton.

7. The Creator (2023)

The Creator bercerita tentang perang masa depan antara umat manusia dan kekuatan kecerdasan buatan. Joshua, seorang mantan agen pasukan khusus yang berduka karena kehilangan istrinya Chan direkrut untuk memburu pencipta AI yang telah mengembangkan senjata misterius. Gemma Chan berperan sebagai Ava, robot yang diciptakan oleh ilmuwan tersebut.

ANANDA RIDHO SULISTYA | MARVELA | YOLANDA AGNE

Pilihan Editor: Mengenal Gemma Chan, Pemeran Minn-Evra di Captain Marvel