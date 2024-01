Crazy Horse Paris Ungkap Lisa BLACKPINK Dekati Lebih Dulu untuk Pertunjukan Kabaret

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masih ingat dengan penampilan menghebohkan Lisa BLACKPINK di pertunjukan kabaret ternama, Crazy Horse Paris? Tiga bulan setelah pertunjukan yang banyak dibicarakan itu, Crazy Horse Paris baru-baru ini mempublikasi beberapa informasi baru tentang sang idola di situs webnya.

Artikel tersebut membagikan beberapa foto ikonik Lisa dari pertunjukannya pada September 2023. Mereka memuji penampilan sang idola K-Pop dan menceritakan pengalamannya.

Pujian untuk Penampilan Lisa BLACKPINK

Crazy Horse memuji kualitas Lisa dengan mengungkapkan bahwa lima penampilan eksklusifnya, yakni pada 28, 29, dan 30 September telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi para penonton dan penggemarnya di seluruh dunia.

"Setiap penampilannya merupakan pertunjukan penguasaan panggung dan kemampuannya untuk memikat penonton," tulis Crazy Horse Paris. Sebagai informasi, Lisa menampilkan beberapa aksi ikonik seperti Miss Astra, Miss Astra Is Back, Crisis? What Crisis!?!" dan But I'm A Good Girl di acara tersebut. Semuanya mendapat sambutan positif dari para penonton.

Berbicara soal penonton, Crazy Horse Paris juga memberikan ucapan khusus kepada member BLACKPINK lain yang telah hadir untuk Lisa. Juga beberapa rekan selebritas lainnya dan tentu saja, para penggemarnya.

"Banyak teman-temannya yang datang untuk mendukungnya selama pertunjukan yang luar biasa, termasuk Rosalia, Tyga dan, tentu saja, tiga anggota Blackpink lainnya: Rose, Jisoo dan Jennie. Lisa juga menarik perhatian para selebritas seperti Cindy Mello, Bryan Yambao, Christian Louboutin, Austin Butler, Kaia, dan masih banyak lagi. Para penggemarnya pun hadir untuk mendukungnya dengan antrean panjang di luar kabaret," tulis Crazy Horse Paris.

Lisa BLACKPINK Sukses Wujudkan Mimpinya

Artikel tersebut pun mengungkap bahwa Lisa lah yang pertama kali mengejar kabaret itu untuk mewujudkan mimpinya menjadi bagian dari para pemain berbakat mereka. "Sebagai penggemar lama Crazy Horse Paris, Lisa mengetuk pintu kabaret terkenal itu untuk mewujudkan mimpinya bergabung dengan para penari legendaris."

Informasi terbaru ini membuka tekad sang idola untuk berkembang dan mengejar mimpinya meski telah meraih kesuksesan di usia muda. Baik sebagai member BLACKPINK, maupun brand ambassador berbagai merek ternama dunia.

Walau sukses besar, sebelumnya Lisa harus menghadapi reaksi keras atas penampilannya yang cukup vulgar di Crazy Horse. Penampilannya menyebabkan dugaan pemboikotan tersirat kepada Lisa di Tiongkok. Namun, dia pantang menyerah untuk mewujudkan impiannya dan mempromosikan soal pertunjukan kabaretnya di media sosial.

Lisa akan Lanjutkan Penampilan di Crazy Horse Paris?

Sementara awal bulan ini, pelantun lagu Lalisa itu kembali terlihat di kabaret Paris. Namun, kali ini sebagai penonton. Melihat apresiasinya terhadap bentuk seni pertunjukan kabaret hingga unggahan baru dari Crazy Horse, "menandai babak baru bagi Lisa dan Crazy Horse Paris," spekulasi bermunculan bahwa member BLACKPINK ini mungkin akan melanjutkan penampilannya.

