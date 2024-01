Robert Downey Jr. Menang Aktor Pendukung Terbaik di Critics Choice Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Robert Downey Jr. memenangkan kategori Aktor Pendukung Film Terbaik dalam ajang Critics Choice Awards 2024. Bintang 58 tahun itu menang berkat penampilannya di Oppenheimer, mengalahkan Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Ryan Gosling (Barbie), Charles Melton (May December), dan Mark Ruffalo (Poor Things).

Pemeran Iron Man itu menggunakan sebagian besar pidatonya dengan lucu membacakan daftar komentar yang menurutnya telah dibuat oleh Critics Choice Association tentangnya di masa lalu. “Pagi ini aku berpikir: Aku suka kritik," katanya disambut tawa penonton saat menerima penghargaan pada Minggu, 14 Januari 2024. "Mereka memberiku tanggapan yang begitu indah, sungguh begitu banyak momen hebat, dan beberapa di antaranya sangat puitis, aku hanya ingin berbagi beberapa pemikiran mereka dengan Anda selama bertahun-tahun.”

Robert Downey Jr. Bacarakan Kritik saat Pidato di Critics Choice Awards

Robert Downey Jr. kemudian mengeluarkan selembar kertas yang berisi daftar kritik terhadap penampilannya di masa lalu. Dia seolah menyindir penilaian tajam para kritikus atas penampilannya. "Yang pertama agak mirip haiku: 'ceroboh, berantakan, dan malas.' Yang kedua lebih metaforis: 'Seperti Pee-wee Herman yang baru sadar dari koma,'" kata aktor tersebut.

"Ini dari orang Inggris: 'Bakat yang terbuang sia-sia.' Dan yang terakhir, dan yang ini masih melekat: 'Lucu seperti kentut yang terkunci di tempat tidur.'" katanya.

Robert Downey Jr. dalam film Oppenheimer. Dok. Universal Pictures

Lebih lanjut dia mengambil catatan yang sedikit lebih serius, dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Oppenheimer, termasuk Cillian Murphy, Emily Blunt, dan Alden Ehrenreich. "Setiap hari pembuatan film seperti ego saya diserahkan kepada saya di depan pintu, dan saya pikir itu tidak mungkin terjadi pada a pria yang lebih baik," katanya.

Robert Downey Jr. Menang Kategori yang Sama di Golden Globes 2024

Pekan lalu, Robert Downey Jr. juga baru saja memenangkan Aktor Pendukung Terbaik di Golden Globes 2024 untuk perannya sebagai Lewis Strauss di Oppenheimer. Robert Downey Jr. memuji rekan-rekannya di Oppenheimer dan mengatakan kemenangannya adalah "hal yang paling berkembang bagi pemain."

Untuk penampilannya dalam film biografi terlaris sepanjang masa Oppenheimer, Robert Downey Jr. menambah jumlah nominasi Critics Choice Awards-nya menjadi empat. Berlawanan dengan protagonis Cillian Murphy, Laksamana Lewis Strauss dari Robert Downey Jr berperan sebagai antagonis utama J. Robert Oppenheimer ketika fisikawan menavigasi dilema moral dan emosional dalam menciptakan bom atom.

Bintang Marvel ini juga pernah mendapat penghargaan sebagai Aktor Pendukung Terbaik di Tropic Thunder tahun 2009 dan aktor terbaik dalam film aksi untuk The Avengers dan Iron Man 3.

