Sinopsis Drama Korea Let's Get Grabbed by the Collar

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Let’s Get Grabbed by the Collar diperkirakan akan mendapat jadwal tayang pada Maret 2024. Drakor ini dibintangi Kim Ha Neul, Yeon Woo Jin, dan Jang Seung Jo. Drakor thriller ini diadaptasi dari novel web populer berjudul sama yang telah dirilis pada 2021.

Sinopsis drama Korea Let Me Grab You by the Collar

Dikutip dari AsianWiki, drama ini berkisah tentang Seo Jung Won diperankan Kim Ha Neul, reporter dan pembawa acara program televisi Let’s Get Grabbed by the Collar. Publik menyukainya Seo Jung Won, karena kelugasan dia.

Dalam kehidupan pribadinya, Seo Jung Won menikah dengan Seol Woo Jae, diperankan Yeon Woo Jin, dari keluarga kaya. Hidupnya terlihat sempurna, tapi segalanya mendadak berubah. Selingkuhan suaminya tewas. Dua masalah menimpa Seo Jung Won sekaligus. Pertama, suaminya selingkuh. Kedua, dia dituduh sebagai pelaku pembunuhan selingkuhan suaminya. Demi mengungkapkan kebenaran, Seo Jung Won bergabung dengan detektif Kim Tae Hyun, diperankan Jang Seung Jo.

Kim Na Heul sempat mencuri perhatian publik dalam drakor18 Again (2020). Drama ini menceritakan kisah seorang pria di ambang perceraian. Tiba-tiba, dia menemukan dia kembali ke tubuhnya yang berusia 18 tahun, ketika dia menjadi bintang bola basket yang sedang naik daun. Yoon Sang Hyun memainkan versi tua dari protagonis Hong Dae Young, dan Lee Do Hyun berperan sebagai versi remaja yang menggunakan nama Go Woo Young. Kim Ha Neul berperan sebagai istri Hong Dae Young, Jung Da Jung.

Karakter Kim Ha Neul, Jung Da Jung, menikah dan melahirkan anak kembar pada usia muda 18 tahun. Sekarang setelah anak-anaknya sudah lebih besar, dia mengejar impian seumur hidupnya untuk menjadi seorang pembawa acara meskipun lebih tua dari kebanyakan rekannya.

Penampilan Kim Ha Neul yang juga pernah berperan sebagai pembawa acara dalam drakor 18 Again akan menambah daya pikat dari perannya yang sekarang di Let’s Get Grabbed by the Collar.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | YUNIA PRATIWI

