Konser NCT 127 3RD TOUR NEO CITY : JAKARTA - THE UNITY: Padukan Teknologi dan Budaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dyandra Global Edutainment mengawali 2024 dengan menggelar konser tunggal grup idola asal Korea Selatan, NCT 127 di Indonesia Arena pada 13 dan 14 Januari 2024. Konser ini merupakan bagian dari rangkaian tur ketiga mereka yang bertajuk NCT 127 3RD TOUR ‘NEO CITY : JAKARTA - THE UNITY.'

Konser tersebut pertama kali dibuka di Seoul pada November 2023. Kali ini, NCT 127 kembali menyapa penggemar di Jakarta.

Baca Juga: Teriakan Penonton Beri Julukan di Konser NCT 127 Jakarta

Tampilan Panggung yang Mewah dan Canggih

Penyusunan panggung untuk konser NCT 127 3RD TOUR ‘NEO CITY : JAKARTA - THE UNITY’ menciptakan kesan mewah dengan hadirnya layar LED yang dinamis dan tampilan cahaya yang menawan. Pasalnya, mereka menggunakan peralatan khusus yang didatangkan dari Korea Selatan.

Oleh karena itu, perpaduan teknologi mutakhir dengan kepiawaian artistik NCT 127 diharapkan dapat membawa penonton ke dalam pengalaman yang begitu berkesan. Penggemar pun sangat menantikan idola mereka beraksi di konser NCT 127 kali ini.

Animo Penggemar NCT 127

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Animo para penggemar NCT 127 terlihat sangat jelas pada konser ini. Sejak pertama kali diumumkan, kanal media sosial dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Antusias penonton juga tidak surut, mulai dari penjualan tiket hingga persiapan menjelang hari konser, termasuk diantaranya menyiapkan pakaian yang akan dikenakan.

Sejak hari pertama konser, fans bisa menikmati beberapa instalasi foto. Di antaranya ada album Fact Check [Storage Ver.], album kelima NCT 127 yang baru dirilis 6 Oktober 2023 lalu dan terjual sekitar 1.6 juta eksemplar di minggu pertama penjualan.

Tak hanya itu, ada pula instalasi yang terinspirasi dari album spesial musim dingin, Be There For Me [House Ver.], yang dirilis pada 22 Desember 2023. Pengunjung juga bisa menikmati aneka makanan di area F&B sebelum memasuki area konser.

Pilihan Editor: Antusiasme Penonton Konser NCT 127 Neo City: Jakarta - The Unity, Kompak Pakai Batik Hijau Neon