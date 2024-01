Member NCT 127 Puji Energi Penonton Konser Neo City : Jakarta - The Unity

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kembali menyapa penggemar di Tanah Air, para member NCT 127 memuji energi luar biasa dari penonton di hari pertama konser Neo City : Jakarta - The Unity. Momen malam mingguan itu terasa makin spesial karena NCT 127 tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada NCTzen yang hadir.

Khususnya, kedelapan member idola grup asal Korea Selatan itu bersyukur atas energi positif dari para penonton. Apalagi, teriakan mereka memacu semangat NCT 127 agar menampilkan yang terbaik di konser kali ini yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta Pusat pada Sabtu, 13 Januari 2024 mulai pukul 7 malam.





Energi Penonton Bikin NCT 127 Semangat

Beberapa anggota mengaku ada yang sedang tidak fit. Walau begitu, mereka merasa terbantu dengan semangat yang diberikan oleh para penggemar dari Indonesia dan bersemangat untuk membawakan lagu-lagu terbaik mereka.

"Meski memang hari ini kondisi saya tidak 100% tapi saya berusaha menampilkan sebaik mungkin," tutur Jungwoo. "Pada saat saya naik panggung pertama kali tadi, saya mendengarkan teriakan dari kalian, dari situ saya mendapatkan energi yang luar biasa! Saya menyadari energi dari NCTzen Indonesia memang berbeda!"

Konser NCT 127 Neo City : Jakarta - The Unity berlangsung sukses ditutup dengan lagu Promise You di Indonesia Arena, Jakarta Pusat pada Sabtu malam, 13 Januari 2024. TEMPO/Intan Setiawanty.

Baca Juga: Teriakan Penonton Beri Julukan di Konser NCT 127 Jakarta

Selain itu, Yuta Nakamoto juga menungkap kondisinya yang serupa. "Bagaimana Jakarta seru tidak? Yang di atas bagaimana? Sebetulnya badan saya enggak terlalu enak jadi saya khawatir, tapi kekurangan saya ternyata diisikan oleh energi dari kalian semuanya," ujarnya kepada NCTzen Indonesia.

Hal yang sama juga diucapkan Mark Lee, dengan logat khasnya, dia mengatakan: "Aku suka kalian" yang disambut teriakan histeris para penggemar. "Bahkan hari ini, kalian benar-benar hadir semua melengkapi. Did you guys have fun today? Di sini panas sekali, yang mana bagus! Thank you guys!"

Sementara Haechan, sambil bergoyang-goyang ketika fans meneriakkan namanya, dia menyampaikan rasa terima kasihnya. "Terima kasih. Kami datang ke sini dengan konser sudah lama juga enggak ke sini ya. Jadi lebih sering bertemu dengan kalian semuanya rasanya lebih senang."

Bagi Johnny, konser ini jadi salah satu konser terbesar dari rangkaian tur NCT 127 yang ketiga, "Terima kasih 127! Kembali ke Jakarta, menyenangkan bisa mendengar suara kalian. It’s your energy. Enerrrgi!"

Johnny berharap, konser NCT 127 kali ini bisa berkesan buat NCTzen Indonesia. "I hope you guys had an unbelievable, cause we did. When we think about Jakarta, we think of you guys, thank you! Let me hear you! Thank you very much for today, we love you."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Masih akan Bersama 127 Tahun Lagi

Sesuai dengan namanya, boy group naungan SM Entertainment ini mengaku masih ingin terus menghibur fans hingga 127 tahun lagi. Hal tersebut mereka ungkap dari video khusus untuk para penggemar di konser. "Seperti yang tertulis tadi, masih ada 127 tahun lagi bersama, akan bersama kami kan ya? Terima kasih!" ujar Jaehyun antusias.

Konser NCT 127 Neo City : Jakarta - The Unity berlangsung sukses ditutup dengan lagu Promise You di Indonesia Arena, Jakarta Pusat pada Sabtu malam, 13 Januari 2024. TEMPO/Intan Setiawanty

Dia juga bersyukur bisa kembali konser di Indonesia setelah sebelumnya berjanji ingin menyapa penggemar lagi. "Energinya benar-benar terasa bagus, terbaik sekali! Bagaimana semuanya seru tidak hari ini? Jadi teringat di antara kami pernah berbicara ‘Aduh pengen deh ke sini lagi gitu kan ya’ masih ingat tidak? Dan ternyata semuanya menepati janjinya juga ya. Semuanya sehat, yang berada di sini, terima kasih banyak."

Masih akan Tampilkan yang Terbaik di Konser Kedua

Jungwoo mengatakan bahwa konser hari pertama pada 13 Januari 2024 berakhir dengan baik dan dia ingin konser kedua juga demikian. "Yang akan datang lagi silakan datang ya. Terima kasih!" ujarnya.

Konser NCT Jakarta masih berlanjut pada hari kedua, Ahad, 14 Januari 2024 pukul 2 siang. Sederet member berujar masih ingin terus menampilkan yang terbaik hingga konser kedua usai. "Terima kasih banyak sudah hadir hari ini, karena kalian semua saya jadi tambah semangat untuk adakan konser di sini. Sampai konser hari kedua juga kami akan berusaha keras," tutur Doyoung.

Konser ditutup dengan lagu Promise You, leader NCT 127 memimpin hingga konser berakhir dengan tertib. "Jadi ini benar-benar lagu terakhir, judulnya Promise You. Let’s go!" ujar Lee Taeyong.

Pilihan Editor: Teriakan Penonton Beri Julukan di Konser NCT 127 Jakarta