Claudia Kim Ungkap Kesulitan Memerankan Maeda dalam Gyeongseong Creature

TEMPO.CO, Jakarta - Claudia Kim mengungkapkan penampilannya dan kesulitan yang dia hadapi berperan dalam serial Gyeongseong Creature. Dia berperan sebagai Yukiko Maeda, istri komisioner polisi Ishikawa.

Serial Netflix Gyeongseong Creature berlatar musim semi tahun 1945. Ceritanya seputar kisah dua orang muda yang menghadapi monster yang lahir dari keserakahan.

Cladia Kim berperan sebagai Yukiko Maeda, seorang bangsawan Jepang. Dia memegang kekuasaan, termasuk rahasia paling besar hingga kejadian menakutkan di Gyeongseong pada tahun 1945. Dia adalah karakter yang secara rumit terkait dengan Jang Tae Sang, diperankan oleh Park Seo Joon, dan Yoon Chae Ok, diperankan oleh Han So Hee.

Kesulitan berperan sebagai Yukiko Maeda

Berperan sebagai bangsawan Jepang, Claudia mengenakan kimono untuk menampilkan sikapnya yang tenang dan lembut. Kesan misterius ditampilkan lewat lipstik merah cerah dan rambutnya yanaag di sanggul rapi.

Salah satu kesulitan yang dia hadapi adalah mengendalikan emosinya. Ini karena aktris bernama asli Soo Hyun itu mudah menangis. Untungnya, dia berhasil mengatasi hal tersebut dan memerankan Maeda dengan apik.

"Bersama dengan tim produksi, kami mencurahkan seluruh cinta dan upaya kami dalam karya ini. Ini adalah tantangan besar bagi saya, dan saya gugup tentang bagaimana Maeda akan diterima," katanya.

Ingin banyak main drama atau film Korea

Claudia Kim terkenal lewat perannya dalam film Avengers: Age of Ultron tahun 2015. Dia juga berperan dalam Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald dan The Dark Tower.

Di tahun 2022, dia sempat tampil cameo dalam drama Behind Every Star, yang tayang d tvN dan Netflix. Penampilannya mencuri perhatian karena aktingnya yang mengungkapkan kesulitan seorang ibu yang bekerja.

Claudia Kim mengungkapkan kecintaannya terhadap akting. Dia merasa menjadi lebih berani saat lebih banyak berakting. "Saya harap orang-orang mengenali hal semacam itu, dan saya ingin membuat lebih banyak karya di Korea," kata ibu satu anak ini.

Dengan popularitasnya di Hollywood, saat berakting untuk drama Korea pun dia dengan mudah dikenali penonton dari negara lain. Setelah Gyeongseong Creature, dan Gyeongseong Creature season 2, Claudia Kim akan membintangi film Ordinary Family dan drama I’m Not A Hero. Keduanya dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun 2024.

STAR NEWS KOREA | KDRAMA STAR

