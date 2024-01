5 Aktor yang Perankan Sad Boy dalam Drama Korea Populer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam drama Korea, karakter-karakter pria dengan cerita sedih atau dikenal sebagai “Sad Boy” seringkali memikat hati penonton dengan kisah-kisah yang mendalam dan emosional. Mereka memainkan peran-peran yang menyentuh, seringkali membawa penonton ikut merasakan kesedihan dan kebingungan yang mereka alami dalam cerita.

Dengan akting yang luar biasa dari para aktor tersebut, karakter-karakter ini berhasil menjadi kesayangan para penonton dan meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah drama Korea. Berikut adalah 5 pemeran “sadboy” di drama korea yang telah menjadi kesayangan para penonton.

1. Jung Hae In - “Han Woo Tak” (dalam drama “While You Were Sleeping”)

Sebelum menjadi pemeran utama dalam berbagai drama, Jung Hae In pernah menjadi second lead dalam drama “While You Were Sleeping”. Dalam drama ini, Hae In beradu akting dengan Suzy dan Lee Jong Suk. Memainkan karakter sebagai polisi baik hati yang menaruh hati kepada Nam Hong Ju yang diperankan Suzy, Woo Tak yang diperankan Hae In harus merelakan perasaannya karena Suzy lebih mencintai Jaksa Jung yang diperankan Jong Suk.

Selama menonton drama, Anda pasti akan dibuat kagum dengan karakter green flag dari Woo Tak yang selalu membantu Hong Ju menyelesaikan berbagai masalah. Pada akhirnya, Hong Ju bahkan tidak mengetahui bahwa Woo Tak menaruh hati padanya. Alhasil, perasaan Woo Tak bukan hanya tidak terbalas, namun juga tak tersampaikan.

2. Lee Do Hyun - “Ko Chung Myung” (dalam drama “Hotel Del Luna”)

Salah satu peran pendukung yang membuat Lee Do Hyun banyak membuat penonton penasaran dengan sosoknya adalah peran Ko Chung Myung dalam drama Hotel Del Luna. Dalam drama ini, Ko Chung Myung merupakan sosok yang meruntuhkan tembok Jang Man Weol (IU).

Pada mulanya, Chung Myung merupakan seorang jenderal yang melindungi Putri Song Hwa (Park Yoo Na), putri seorang raja yang tidak peduli kepada rakyatnya. Mengutip dari laman Ahjummamsheries, Chung Myun jatuh cinta kepada Jang Man Weol. Ia terus berusaha menemui Jang Man Weol tanpa mengetahui bahwa hal itu membahayakan dirinya.

Keduanya saling mencintai, namun kisah cinta mereka harus berujung tragis. Kala itu, Man Weol diperintahkan untuk membunuh Chung Myung karena suatu alasan yang terikat dengan masalalunya. Meskipun sangat mencintai Chung Myung, Man Weol terpaksa membunuh orang yang ia cintai itu. Dalam drama ini, Lee Do Hyung bukan hanya menjadi sad boy, namun hidupnya turut berakhir tragis di tangan orang yang dicintainya.

3. Park Bo Gum - “In Guk Do” (dalam drama “Strong Woman Do Bong Son”)

Meskipun tidak sepenuhnya memenuhi citra “sad boy” yang sering terlihat dalam drama Korea, karakter In Guk Doo memiliki sisi emosional yang mendalam dalam kisahnya. Ia digambarkan sebagai seorang detektif polisi yang teguh, bersemangat, dan penuh dengan keadilan. Sisi “sad boy” dari karakter ini muncul dari hubungannya dengan tokoh utama wanita, Do Bong Soon.

Mereka adalah teman masa kecil, namun keduanya sama-sama menyimpan perasaan romantis yang tak disadari oleh Guk Doo. Dalam drama itu, Guk Doo merasakan kebingungan dan kesedihan karena tak menyadari perasaan Bong Soon terhadapnya. Karakternya memiliki komplesitas emosional yang menciptakan sentuhan “sad boy” dalam ceritanya.

4. Hwang In Yeop - “Goo Ja Sung” (dalam drama “18 Again”)

Hwang In Yeop memerankan karakter Goo Ja Sung, seorang murid sekaligus anggota tim basket dari Serim High School. Ia terkesan begitu menakutkan dengan aura dinginnya. Namun seiring berjalannya cerita, penonton akan menemukan sisi sad boy Ja Sung ketika ia memiliki ketertarikan pada salah satu anak Dae Young yaitu Hong Si Ah.

Sayangnya, mereka terlibat cinta segitiga atau bahkan segi empat? Hong Si Ah dalam drama diperebutkan oleh Goo Ja Sung dan Seo Ji Hoo. Namun, pada akhirnya, Si Ah justru tampaknya tertarik dengan Go Woo Young yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Seperti yang diceritakan dalam drama, Woo Young merupakan ayah Si Ah, Hong Dae Young yang secara misterius tubuhnya berubah seperti saat 18 tahun.

5. Kang Ha Neul - “Pangeran Wang Wook” (dalam drama “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”)

Pangeran Wang Wook adalah anggota keluarga kerajaan Goryeo yang tampan, cerdas, dan memiliki hati yang lembut. Pada awalnya ia digambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab, memperlihatkan rasa hormat yang tinggi terhadap tradisi dan keluarganya. Namun, seiring dengan perkembangan cerita dalam drakor itu, ia mengalami perubahan karakter yang mengarah pada siis “sad boy”. Ia mengalami konflik internal tatkala jatuh hati pada perempuan bernama Hae Soo, yang ternyata justru mencintai saudaranya.

