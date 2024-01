Sinopsis A Shop for Killers, Drakor Baru Lee Dong Wook yang Tayang 17 Januari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak drama Korea atau drakor yang akan tayang pada pada Januari 2024. Salah satu serial yang banyak ditunggu oleh para penggemar drakor adalah A Shop for Killers yang dibintangi oleh Lee Dong Wook dan Kim Hye Jun.

Drama ini dapat disaksikan secara resmi di platform streaming Disney+ Hotstar. Adapun tanggal perilisan episode pertamanya adalah pada 17 Januari 2024 mendatang.

Melansir dari Asian Wiki, A Shop for Killers adalah drama adaptasi dari novel berjudul “Salinjaui Shoppingmall”. Itu adalah novel karya Kang Ji Young yang diterbitkan pada 14 Februari 2020 oleh perusahaan penerbit Jaemgwamoeum.

Selain itu, kisah dalam film ini juga berdasarkan cerita yang populer di kalangan orangtua di Korea yang berjudul “The Killer’s Shopping List”.

Lantas, seperti apa sinopsis A Shop for Killers yang dibintangi oleh Lee Dong Wook tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis A Shop for Killers

Cerita A Shop for Killers berfokus pada kehidupan seorang gadis perempuan bernama Jung Ji An. Ketika masih kecil, ibu Jung Ji An dibunuh oleh suaminya sendiri alias ayah dari Jung Ji An. Kemudian, sang ayah pun bunuh diri di hari pemakaman neneknya Jung Ji An.

Ditinggal sendirian sejak masih kecil, Jung Ji An pun diasuh oleh pamannya, Jung Jin Man. Mereka pun tinggal bersama dan Jung Jin Man membesarkan Jung Ji An seperti anaknya sendiri. Jung Jin Man hidup dengan mengelola pusat perbelanjaan misterius yang tidak diketahui keponakannya.

Seiring berjalannya waktu, Jung Ji An pun tumbuh dewasa. Dia akhirnya lulus sekolah menengah dan mendaftar di sebuah universitas. Saat itu, dia memilih untuk meninggalkan rumah pamannya dan mulai hidup sendiri.

Suatu hari, dia mendapat telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa pamannya telah meninggal dunia karena bunuh diri. Di mata Ji An, Jung Jin Man adalah sosok yang pendiam dan misterius. Tetapi, dia tidak pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri.

Mau tidak mau Ji An pun kembali ke rumah pamannya, tempat di mana dia tumbuh selama ini. Kembalinya Ji An ke rumah itu membuat dia jadi mengetahui identitas sebenarnya dari pusat perbelanjaan yang selama ini dikelola sang paman.

Dia juga dipaksa untuk mengingat kembali beberapa latihan aneh yang pernah diberikan oleh pamannya selama beberapa tahun terakhir.

Pasalnya, kehidupan Ji An mulai berubah setelah rentetan tembakan, drone pembunuhan, dan hal-hal misterius lainnya. Dia hanya berharap bisa bertahan lebih lama untuk mengerti apa yang sedang terjadi.

Detail Drama A Shop for Killers

Judul: A Shop for Killers

Judul lain: The Killer’s Shopping Mall, Killerdeului Shoppingmall, The Murderer’s Shopping Mall, Sarinjaui Syopingmol

Genre: Aksi, Thriller, Misteri, Drama

Tanggal rilis: 17 Januari 2024

Jumlah episode: 8 episode

Sutradara: Lee Kwon, No Kyu Yeob

Penulis skenario: Ji Ho Jin, Lee Kwon, Kang Ji Young (Novel)

Adaptasi: Novel Salinjaui Shoppingmall karya Kang Ji Young

Negara asal: Korea Selatan

Bahasa: Korea

Perusahaan produksi: Merry Christmas

Tempat tayang: Disney+ Hotstar

Daftar Pemain A Shop for Killers

A Shop for Killers dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris populer dari Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Lee Dong Wook sebagai Jung Jin Man Kim Hye Joon sebagai Jung Ji An Seo Hyun Woo sebagai Lee Sung Jo Park Ji Bin sebagai Bae Jung Min Geum Hae Na sebagai Min Hye Ahn Se Bin sebagai Jung Ji An (anak-anak) Jp Han Sun Kim Min Lee Tae Young

RADEN PUTRI

