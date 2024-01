7 Daftar Drama Korea dengan Rating Tertinggi Sepanjang Masa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu terakhir, drama Korea telah berhasil menarik minat para pecinta film dan drama Asia, khususnya Indonesia.

Tak hanya mendapatkan popularitas yang tinggi di luar negeri, drama Korea juga berhasil mencetak rating fantastis sepanjang sejarah di negeri sendiri.

Memiliki alur cerita yang menarik dan tidak membosankan, beberapa drama Korea ini berhasil meraih rating tertinggi sepanjang masa mengalahkan drama-drama lain.

Capaian rating ini berdasarkan pada kategori TV kabel dan TV nasional. Lantas, drama apa saja yang sukses mendapat gelar ini? Berikut drama Korea rating tertinggi sepanjang masa. Yuk, simak!

Drama Korea dengan Rating Tertinggi

1. The World of the Married (28,3%)

Drama Korea rating tertinggi sepanjang masa yang pertama adalah The World of the Married. Drama yang tayang pada 2020 di saluran JTBC ini berhasil meraih rating 28,3 persen.

Rating angka ini membuat The World of the Married sukses menggeser posisi Sky Castle sebagai drama dengan peringkat tertinggi dalam sejarah TV kabel Korea.

Dibintangi oleh Kim Hee Ae, Park Hae Joon, dan Han So Hee, drama ini mengangkat kisah tentang kehancuran rumah tangga yang disebabkan oleh perselingkuhan.

2. Reborn Rich (26,9%)

Reborn Rich terbilang sebagai drama baru karena tayang pada November 2022 lalu. Meski demikian, drama yang dibintangi oleh aktor ternama Korea, Song Joong Ki, ini berhasil meraih rating memuaskan di angka 26,9 persen.

Drama ini memiliki 16 episode dengan Song Joong Ki, Lee Sung Min, dan Shin Hyun Bin sebagai pemeran utamanya. Reborn Rich bercerita tentang percobaan pembalasan dendam seorang karyawan di perusahaan ternama Korea.

3. Sky Castle (23,7%)

Sky Castle adalah drama dari stasiun TV JTBC yang tayang pada 2018 lalu. Drama yang dibintangi oleh Yum Jung Ah, Lee Tae Ran, Yoon Se Ah, dan lainnya ini berhasil mendapat rating 23,7 persen.

Berjumlah 20 episode, Sky Castle bercerita tentang ibu-ibu rumah tangga yang memiliki ambisi tinggi. Mereka melakukan semua cara untuk membuat suaminya lebih sukses dan memasukkan anak-anaknya ke universitas bergengsi.

4. Crash Landing on You (21,6%)

Drama Crash Landing on You menjadi drama Korea selanjutnya yang berhasil meraih rating tertinggi dengan perolehan 21,6 persen.

Bergenre drama komedi romantis, Crash Landing on You diisi oleh deretan nama populer, seperti Son Ye Jin, Hyun Bin, Kim Jung Hyun, dan Seo Ji Hye.

Drama ini bercerita tentang seorang pewaris dan pengusaha Korea Selatan yang jatuh cinta kepada prajurit dari Korea Utara karena suatu insiden.

5. Reply 1988 (18,8%)

Tayang pertama kali pada 2015 lalu, Reply 1988 sukses mendapat rating 18,8 persen. Mengangkat latar cerita tahun 1988, drama Korea yang satu ini diisi deretan aktor ternama, seperti Lee Hye Ri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Po, Park Bo Gum, dan Lee Dong Hwi.

Reply 1988 bercerita tentang kisah pertemanan lima orang sahabat yang keluarganya tinggal pada lingkungan yang sama, Ssangmundong. Mereka berjuang mewujudkan mimpinya disamping mengatasi permasalahan yang datang silih berganti.

6. Guardian: The Lonely and Great God (18,6)

Guardian: The Lonely and Great God atau yang lebih dikenal dengan nama Goblin, adalah drama Korea yang tayang pada 2016 lalu.

Drama yang dibintangi oleh Gong Yoo dan Kim Go Eun ini berhasil mendapat rating tinggi di angka 18,6 persen.

Drakor ini bercerita tentang mantan jenderal militer era Dinasti Goryeo yang dikutuk oleh Yang Mahakuasa menjadi makhluk supranatural. Jika ingin mengakhiri kutukannya, harus ada manusia yang membantunya.

7. Mr. Sunshine (18,1%)

Drama Korea rating tertinggi sepanjang masa yang terakhir adalah Mr. Sunshine. Drama yang dimainkan oleh Kim Tae Ri dan Lee Byung Hun ini berhasil meraih rating 18,1 persen.

Berjumlah 24 episode, drakor ini bercerita tentang seseorang bernama Eugene Choi yang jatuh cinta kepada putri bangsawan, Go Ae Shin. Sayangnya, kisah cinta mereka tidak mudah karena pengungkapan plot jahat oleh orang asing yang ingin menjajah Korea.

Itulah rangkuman informasi mengenai drama Korea rating tertinggi sepanjang masa. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

