Dua Lipa Ungkap Awal Kedekatannya dengan BLACKPINK dan Idol K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, penyanyi Dua Lipa tengah disibukkan dengan promo keliling dunia usai merilis lagu barunya berjudul Houdini. Untuk merayakan perilisan tersebut, ia melakukan sesi wawancara bersama Warner Music Korea yang tayang pada Rabu, 3 Januari 2024 di Youtube.

Saat menyapa para penggemarnya di Korea, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris berdarah Albania ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penggemar. Yang menjadi perhatian saat dia membahas topik kolaborasi dengan idol K-Pop.

Kedekatan Dua Lipa dengan Idol K-Pop

Seorang penggemar bertanya soal podcast milik pelantun lagu 'New Rules' itu. Dua kerap mengundang tamu dari Korea di podcast-nya dan tentunya bekerja sama dengan artis Korea. Fans itu penasaran bagaimana awal mula kedekatan Dua Lipa hingga akhirnya bisa mempunyai relasi yang spesial itu.

Sebagai informasi, Dua Lipa berkolaborasi dengan BLACKPINK dengan merilis lagu 'Kiss and Make Up' pada 2018. Dia juga mengundang Jennie BLACKPINK sebagai tamu spesial untuk episode podcast-nya, Dua Lipa: At Your Service pada 2023.

Tak hanya itu, Dua Lipa juga telah berkolaborasi dengan Hwasa dari MAMAMOO untuk proyek remix lagu Physical pada 2020. Penyanyi internasional ini juga terlihat hangout dengan CL.

Menjawab pertanyaan penggemar, Dua Lipa mengakui bahwa ketertarikannya untuk berkolaborasi dengan artis Korea dimulai karena ia merupakan "penggemar berat BLACKPINK." Di awal kariernya, ia menulis Kiss And Make Up dan mengirimkannya kepada BLACKPINK secara iseng. Bersamaan dengan itu, dia menanyakan apakah mereka tertarik untuk berkolaborasi dengannya.

Mengenang pengalamannya bersama BLACKPINK, girl group paling berpengaruh di dunia, Dua Lipa mengatakan pendapatnya. "Menyenangkan bisa mendengar cara mereka menerjemahkan liriknya dan menjadikan lirik tersebut milik mereka sendiri," ujar Dua Lipa dikutip dari Youtube Warner Bros Korea.

Usai kolaborasi epik itu, dia menyatakan bahwa hal tersebut mengawali hubungannya dengan beberapa artis Korea yang sangat berbakat. Dia mengatakan bahwa tetap menjalin hubungan pertemanan baik dengan BLACKPINK sejak saat itu, dan sejak saat itu pula Jennie bisa bergabung dengannya di podcast.

KOREABOO | YOUTUBE

