Pamit, Ariel Berterima Kasih dengan Kru NOAH

TEMPO.CO, Jakarta - Usai mengumumkan pamit dari industri musik Tanah Air, Ariel Noah berterima kasih kepada jajaran kru dan timnya yang telah menemani perjalanan karier band NOAH. "Terimakasih banyak tim yg sudah bertahan sampai di penghujung 2023, see you when i see you, thank you," tulis Ariel dalam unggahan di Instagram pada Senin, 8 Januari 2024.

Ucapkan Terima Kasih, Ariel Bagikan Foto Kru NOAH

Unggahan khusus yang dibagikan Ariel sebagai ungkapan terima kasihnya merupakan kolase foto kru-kru NOAH. Pada foto tersebut, ada dua puluh orang kru yang terlibat sejak Noah berkarier pada 2012 hingga memutuskan pamit di penghujung 2023.

Tak ketinggalan, ayah satu anak itu membagikan foto tiap kru dalam satu foto,layaknya model rambut di tukang cukur. Dimulai dari Benyo (General Manager), Mamad (Artist Manager), Tommy (Road Manager), Wahyu (Personal Assistant), Iwan (Guitar Player), LanLan (Bass Player), Rio Alief (Drum Player), Andhika (F.O.H. Engineer), Dian (Monitor Technician), Gita Roni (Protool/Sequencer Technician), Alin (Guitar Technician), Rama (Guitar Technician), Amang (Keyboard Technician), Obel (Guitar Technician), Jats (Bass Technician), Fadil (Drums Technician), Fina Mahardhika (Creative Director), Febby (Visual Jockey), Edho (Lighting Programmer), hingga Josua Santosa (Videographer).

Libur Panjang, Ariel Bersihkan Data Musik NOAH

Dari unggahan Instagram Story semalamini, kegiatan penyanyi bernama asli Nazril Irham itu masih mengurusi seputar sequencer band NOAH. Dalam cuplikan video singkat di media sosial pribadinya @arielnoah, dia mengatakan sedang membersihkan sequencer yang merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan mengedit rangkaian musik. "Gua lagi ngerapiin data sequencer Noah sebelum libur panjang biar enggak penuh," kata Ariel.

Keputusan Noah Pamit dari Industri Musik

Bertepatan dengan momen tahun baru, band yang telah eksis sejak 2012 itu resmi mengumumkan pamit dari industri musik Indonesia pada Senin, 1 Januari 2024. "Selamat Tahun Baru 2024 untuk kita semua. Sahabat. Terima kasih untuk segala-galanya selama ini. Terima kasih atas setiap dukungannya terhadap karya-karya kami, bahkan terhadap setiap individu yang ada di NOAH. Kami akan merindukan setiap apresiasi kalian dan kami akan selalu mengingatnya," tulis @noah_site dalam keterangan unggahan videonya di Instagram.

