Film Para Nabi: The Message, The Last Temptation of Christ, Noah, hingga Testament: The Story of Moses yang Tayang di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Film semidokumenter Testament: The Story of Moses telah tayang di Netflix. Dilansir Netflix, serial ini mengeksplorasi kisah hidup Nabi Musa, mulai dari pengasingan sebagai orang buangan dan pembunuh, menjadi nabi, dan pembebasan akhir.

Serial ini memiliki tiga episode yang membawa penonton mengikuti kisah Nabi Musa jauh lebih dalam. Serial garapan Benjamin Ross juga menampilkan wawancara dengan kontributor akademis yang mengungkapkan kisah Musa lebih relevan dengan kehidupan saat ini.

Selain Nabi Musa, beberapa film lain pun pernag mengangkat kisah dan perjuangan nabi sebagai utusan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang baik. Biasanya, film kisah nabi ini dibuat agar menjadi sumber inspirasi bagi para penonton dan menegakkan iman keagamaan. Berikut adalah beberapa film yang mengisahkan para nabi.

The Message (1976)



Film The Message atau Mohammad, Messenger of God adalah sebuah kontroversial pada masanya yang disutradarai Moustapha Akkad. Film ini menceritakan kehidupan dan perjalanan kenabian Muhammad menghadapi kaum Quraisy, dan sejarah awal islam.

Turut membintangi film ini Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka dan Michael Forest. The Message menjadi nominasi Musik Orisinal terbaik dalam perhelatan Academy Awards ke-50 yang digubah Mauirce Jarre, tetapi kalah dari Star Wars yang digubah oleh John Williams.

The Last Temptation of Christ (1988)

Menurut imdb, film yang dibesut sutradara Martin Scorsese ini mengisahkan kehidupan Yesus Kristus harus menghadapi perjuangan dan godaan setan. Yesus, seorang tukang kayu di Nazaret, Yudea telah mendengar suara-suara dan memiliki firasat yang mengatakan kepadanya bahwa Tuhan memiliki rencana khusus untuknya dalam penebusan dosa. Lalu, ketika misi dari Tuhan sudah hampir dipenuhi, Yesus harus menghadapi godaan terbesar yang berakhir dengan disalib.

Film ini dibintangi William Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Harry Dean Stanton dan David Bowie berdasarkan buku The Last Temptation of Christ karya Nikos Karzantzakis.

The Kingdom of Solomon (2010)

Dikutip themoviedb.org, film produksi Iran ini disutradarai dan ditulis oleh Shahriar Bahrani mengisahkan Nabi Sulaiman telah meminta kepada Tuhan untuk memberinya kerajaan ideal dan belum pernah diberikan kepada siapa pun. Lalu, Sulaiman disuruh mempersiapkan diri dan rakyatnya oleh Tuhan ketika menghadapi makhluk jahat dan tidak wajar yang menghantui para pria. Namun, orang-orang Bani Israel tidak mendengarkan perintah Nabi Sulaiman.

Son of God (2014)

Film Son of God mengangkat visual epik yang menceritakan peristiwa besar sejarah perjalanan spiritual Yesus ke layar lebar. Film ini akan menampilkan pemaparan sejarah epik kehidupan Yesus sampai penyaliban melalui penggambaran sinematika menarik, dramatis, kuat, dan inspirasional. Dengan garapan sutradara Christopher Spencer, film ini mencoba untuk mengangkat kembali kisah Yesus dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Pemeran di film ini antara lain Diogo Morgado, Roma Downey. dam Darwin Shaw.

Noah (2014)

Film epik religius berkisah Nabi Nuh yang dipercayai oleh Tuhan untuk menyelamatkan hewan-hewan tidak berdosa di bumi ketika terjadi banjir untuk membersihkan kejahatan manusia. Saat mendapatkan wahyu tersebut, Nuh memberitahu ajaran yang benar kepada masyarakat setempat, tetapi tidak diacuhkan banyak orang. Nuh bertujuan memberitahu ajaran tersebut kepada publik agar dapat terhindar dari banjir yang akan membersihkan kejahatan dunia.

Film yang disutradarai Darren Aronofsky serta diskenarioi oleh Aronofsky dan John Logan dibintangi oleh Russel Crow, Jennifer Connelly, Douglas Booth, Logan Lerman hingga Emma Watson dan Ray Winstone. Film ini dirilis pada 28 Maret 2014. Film ini dilarang tayang di Indonesia dari awal perilisannya

Muhammad: The Messenger of God (2015)

Film Iran ini mengisahkan peristiwa, cobaan, dan kesengsaraan Mekah pada abad ke-7 Masehi. Muhammad: The Messenger of God adalah sebuah film epik Islam yang dproduksi pada 2015 disutradarai Majid Majidi dan ditulis bersama Kambuzia Partovi. Film tersebut berlatar belakang abad keenam kisah tentang masa kecil Nabi Muhammad. Film tersebut menjadi produksi berbiaya terbesar dalam sinema Iran pada masa itu. Pada film ini, Nabi Muhammad hanya bayangan saja penampilannya.

