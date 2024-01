Reaksi Taylor Swift usai Hubungannya Disebut Host di Golden Globe Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Los Angeles - Reaksi Taylor Swift atas lelucon Jo Koy tentang hubungannya di Golden Globes Awards 2024 mencuri perhatian. Sang pembawa acara, Jo Koy, menyinggung soal NFL yakni pertandingan kekasih barunya, Travis Kelce yang belakangan ini menjadi sorotan dunia.

"Seperti yang Anda ketahui, kami tampil setelah melakukan double header sepak bola. Perbedaan besar antara Golden Globes dan NFL? Di Golden Globes, kami menghadirkan lebih sedikit sorotan kamera terhadap Taylor Swift, saya bersumpah," kata Koy dalam monolog pembukanya sambil tertawa.

Begini Reaksi Taylor Swift Jadi Bahan Lelucon

Kamera kemudian menyorot ke arah Swift, yang memasang wajah datar. Sambil mengerucutkan bibirnya, ia justru menyeruput minumannya. Swift tampak tidak bereaksi. Sementara sahabat Swift, Selena Gomez, terlihat menundukkan kepalanya selama momen canggung tersebut. "Maaf soal itu," kata Joy menjawab leluconnya sendiri.

Bintang Eras Tour ini mengejutkan semua orang saat ia berjalan di karpet merah Golden Globes mengenakan gaun Gucci berwarna hijau yang berkilauan. Penyanyi ini tersenyum lebar saat ia berpose untuk foto dan bergegas masuk.

Terlihat jelas bahwa penyanyi 34 tahun ini bukan penggemar lelucon yang dibuat oleh pembawa acara mengenai pacarnya, Travis Kelce dan NFL. Namun, momen tersebut merupakan malam besar bagi Swift, dan gurauan itu tidak akan merusaknya.

Film konser Taylor Swift: The Eras Tour mendapat nominasi untuk penghargaan Cinematic and Box Office Achievement melawan beberapa film terbesar tahun ini, termasuk Barbie, Oppenheimer, The Super Mario Bros. Movie, dan Spider-Man: Across the Spider-Verse. Film Eras Tour jadi film konser terlaris sepanjang masa yang berhasil memasuki ajang bergengsi tersebut.

Eras Tour Taylor Swift merupakan tur konser dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Menurut data dari publikasi perdagangan musik live Pollstar, tur ini menjadi rangkaian tur pertama yang meraup pendapatan setidaknya USD 1 miliar. Swift menggeser tur Farewell Yellow Brick Road yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dari Elton John dan menempati posisi teratas.

Respons Jo Koy Soal Reaksi Taylor Swift

setelah acara berlangsung, dalam wawancara di karpet merah dengan koresponden Entertainment Tonight, Jo Koy membahas reaksi Taylor Swift. "Awww man, itu sangat lucu. Saya hanya mengatakan itu lucu. Saya hanya mengatakan bahwa itu kurang cutaway,Cutaway (jenis shot kamera yang digunakan untuk membangun situasi). Anda tahu apa yang saya maksud? Itu saja," kata Koy kepada Entertainment Tonight.

Peliputan Taylor Swift di NFL

Sementara itu, berbicara soal kondisi yang dimaksud oleh Jo Koy, banyak penggemar mengkritik NFL. Mereka mengatakan bahwa pertandingan itu terlalu berlebihan dalam meliput Taylor Swift di pertandingan Kansas City Chiefs ketika hadir untuk mendukung kekasihnya, Travis Kelce. NFL mengatakan bahwa mereka berfokus pada "para pemain kami dan berbagai inisiatif lainnya."

Mengetahui kritik atas peliputan yang masif di NFL, Taylor Swift mengatakan kepada majalah Time, "Saya tidak tahu bagaimana mereka tahu kamar mana yang saya tempati. Ada kamera, sekitar setengah mil jauhnya, dan Anda tidak tahu di mana letaknya, dan Anda tidak tahu kapan kamera itu menyorot Anda, jadi saya tidak tahu apakah saya akan tampil 17 kali atau hanya sekali."

Pelantun lagu 'Cruel Summer; itu menegaskan bahwa dia hanya berada di sana untuk mendukung kekasihnya. "Saya tidak sadar jika saya terlalu banyak tampil dan membuat beberapa penggemar kesal," ujar Taylor Swift.

VARIETY | ENTERTAINMENT TONIGHT

