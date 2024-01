Ahn Eun Jin Jawab Rumor Berkencan dengan Nam Goong Min yang Sudah Beristri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ahn Eun Jin berhasil mencuri perhatian publik lewat perannya dalam drama My Dearest. Dalam drama itu dia beradu akting dengan Nam Goong Min. Mereka juga menunjukkan chemistry dengan baik, sehingga netizen mengira mereka juga menjalin hubungan di luar layar.

Rumor ini kerap dialami aktor dan aktris drama Korea. Mereka yang berhasil menunjukkan chemistry dengan baik di layar kaca, kerap diduga menjalin hubungan seperti karakter yang mereka perankan.

Menjawab rumor dengan pemikiran positif

Dalam wawacara baru-baru ini, Ahn Eun Jin langsung menjawab rumor tersebut. Dia juga mengetahui ada video yang menunjukkan bagaimana dirinya dan Nam Goong Min menjadi sepasang kekasih di kehidupan nyata.

"Saya telah menjadi kambing hitam berita palsu di YouTube. Namgoong Min sudah menikah, jadi saya sangat terpesona dengan bagaimana orang-orang mempunyai pemikiran seperti itu," katanya, seperti dikutip dari laman Koreabo.

Ahn Eun Jin tidak marah dengan rumor itu. Tapi dia memikirkannya dari sisi positif. Dia justru menganggap akting dan chemistry dengan Nam Goong Min berhasil. Bahkan ibunya pun penasaran hingga menanyainya langsung tentang hal itu.

Aktris 32 tahun juga memiliki pemikiran yang sama sebelum menjadi aktor. Saat menonton melodrama dulu dia berpikir kedua pemeran utama itu benar-benar berkencaan.

"Tapi setelah aku mulai berakting, aku hanya menganggapnya sebagai pekerjaan. Ada banyak contoh di mana hal ini sama sekali tidak terjadi. Ada kalanya aku mengira petunjuknya mungkin ada sesuatu yang terjadi, dan aku bertanya karena penasaran, tapi ternyata tidak benar," katanya.

Peran dalam My Dearest

Dalam drama berjudul My Dearest, Ahn Eun Jin akan memerankan krakter Yoo Gil Chae yang terlibat dalam kisah cinta dengan Lee Jang Hyun yang diperankan oleh Nam Goong Min.

Awalnya aktris kelahiran 1991 itu mengaku kerap merasa ragu untuk mengambil peran dalam drama sejarah atau sageuk. Dia merasa drama ini memiliki pendekatan yang sulit.

Benar saja untuk memerankan karakter Yoo Ghil Che, Ahn Eun Jin mengakui dirinya harus mempersiapkan sejumlah hal, mulai dari mempelajari logat zaman dinasti Joseon hingga memasuki karakter.

Profil Nam Goong Min

Nam Goong Min dikenal lewat film A Dirty Carnival tahun 2006. Dia tampil dalam drama Remember: War of the Son, Good Manager, Doctor Prisoner, Awaken, One Dollar Lawyer, Hot Stove League, The Veil dan masih banyak lainnya.

Pria berusia 45 tahun itu menikah dengan Jin Ah Reum pada tahun 2022. Pasangan ini sempat berpacaran selama tujuh tahun. Keduanya pertama kali bertemu dalam film Light My Fire yang diproduksi pada 2015. Dalam film itu, Namgoong Min berperan sebagai sutradara dan Jin Ah Reum pemeran filmnya.

KOREABOO | SOOMPI

