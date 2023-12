Ahn Eun Jin Alami Kelumpuhan Wajah saat Syuting My Dearest

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Ahn Eun Jin mengungkapkan kesulitannya selama syuting drama My Dearest sebagai Gil Chae. Ia mengalami kelumpuhan pada satu sisi wajahnya hingga dilarikan ke rumah sakit saat proses syuting.

Dia menceritakan bahwa dia melewati masa-masa sulit, saat menjadi tamu dalam acara You Quiz on the Block yang dipandu oleh Yoo Jae Suk dan Jo Se Ho pada Rabu, 6 Desember 2023. Ketika Ahn Eun Jin pertama kali dipilih untuk membintangi My Dearest, ada banyak perbincangan tentang ketidakcocokannya dengan peran tersebut.



Akibat reaksi negatif dari sejumlah pihak tersebut, Ahn Eun Jin mengalami masa sulit secara fisik dan mental. "Sebelum (My Dearest), aku main di drama The Good Bad Mother. Menjelang akhir syuting drama itu, aku sakit parah. Jadi setelah syuting The Good Bad Mother, aku seharusnya syuting My Dearest tapi badanku tidak sehat, jadi aku mengambil cuti sebulan. Aku tidak berada di tempat untuk syuting," kata Ahn Eun Jin.

Aktris 32 tahun itu bahkan sempat berpikir untuk kabur karena tekanan untuk melakukannya dengan baik. Selama mempersiapkan untuk syuting My Dearest, Ahn Eun Jin dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Ketika pulang ke rumah setelah pembacaan naskah, Ahn Eun Jin merasa ingin melarikan diri dari proyek tersebut.

"Bisakah aku menangani ini? Ini pertama kalinya aku melakukan syuting panjang untuk K-Drama tradisional. Bisakah aku melakukan ini?’ Namun aku berpikir, ‘Jika aku bisa melakukan ini, aku akan berkembang pesat'," kenang Ahn Eun Jin.

Ahn Eun Jin dalam drama My Dearest. Foto: Instagram/@mbcdrama_now

Kesehatan fisik dan mentalnya berdampak buruk padanya, bahkan Ahn Eun Jin sempat mengalami kelumpuhan wajah. "Ada yang terasa aneh. Aku hanya berpikir, ‘Pasti bengkak.’ Saat syuting, aku pergi ke rumah sakit, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa langsung membaik. Meskipun aku berjalan hanya 10 menit untuk berjalan-jalan, lutut aku membengkak sehingga aku tidak bisa menekuknya," kata Ahn Eun Jin.



Cara Ahn Eun Jin Bangkit dan Totalitas untuk My Dearest

Namun, Ahn Eun Jin justru menemukan kekuatan dalam perannya, Gil Chae. Itu tidak hanya membuatnya merasa kuat tetapi juga memotivasi dia untuk berusaha menggambarkan karakternya dengan baik dan membuktikan bahwa para haters salah.

"Anehnya, saat berperan sebagai Gil Chae, aku memperoleh banyak kekuatan. Kekuatan karakter dan dialognya membuatku merasa lebih kuat sepanjang pembuatan film. Ketika aku tidak mendapat banyak dukungan seperti Gil Chae, aku bisa merasakannya. Aku sedih, tapi aku banyak memikirkan bagaimana mengekspresikan Gil Chae. Aku pikir jika aku mengungkapkannya dengan baik, orang-orang akan percaya padaku," kata Ahn Eun Jin

Setelah syuting My Dearest, Ahn Eun Jin sangat sering tidur dan menikmati hal-hal sederhana seperti berbelanja, sauna bersama ibunya, dan mencuci pakaian. Ahn Eun Ji bersyukur telah menjadi bagian dari My Dearest, yang difilmkan melalui empat musim dalam setahun.

"Aku berkeliling negeri selama satu tahun mengunjungi rumah-rumah tradisional Korea yang indah dan dapat menyelesaikan syuting tanpa ada yang terluka, jadi aku sangat berterima kasih untuk itu. Juga, aku menghabiskan akhir tahun dengan hati yang bersyukur atas semua cinta yang ditunjukkan kepada My Dearest," katanya.

Ahn Eun Jin semakin dikenal berkat penampilannya di drama Hospital Playlist pada 2020 dan perannya sebagai kekasih aktor Lee Do Hyun dalam The Good Bad Mother. My Dearest, yang tamat pada 18 November 2023, adalah peran utama pertamanya dalam sebuah drama sejarah.

KOREABOO | HERALD POP

